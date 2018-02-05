春節遊動物園！特展看超萌狗！紀念版門票帶回家

2018年02月05日 10:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

狗年到！來動物園看超萌犬特展！下個星期就要迎接農曆新年了！提醒大家台北市立動物園將循例，於除夕休園一天，大年初一早上9點開園，初二至初五將提早半小時，於8點30分就開門迎賓。在春節期間，來到動物園的民眾，可於大門入口售票處，購買到限量的「狗年，生肖紀念版門票」帶回家珍藏。

動物園初一到初五都有動物朋友向大家拜年。（台北市立動物園提供）

另外位於兒童動物區入口處的「旺事如意-狗年生肖特展」，首次使用遊戲闖關APP，搭配數位學習單，引領大家認識與「狗」有關的動物大小事，還有許多Q萌可愛的野生動物們等著和民眾拜年，歡迎大家在春節連假期間，多多利用大眾運輸工具，相約到動物園團聚、走春，度過一個熱鬧、健康又環保的新年！

完成「旺事如意」特展闖關APP即可兌換限量獎品一份。（台北市立動物園提供）

107年的除夕落在2月15日（星期四），這天是台北市立動物園一整年當中，唯一一天不對外開放的休園日，請大家告訴大家，互相提醒以免白跑一趟。不過園內輪班負責照顧動物們的保育員及獸醫師可沒機會放假，因為廚房要照常開伙，為動物們準備豐盛的食材；動物醫院內的醫療服務也不會打折扣，請粉絲們不用擔心動物們會餓肚子，或身體有恙時沒人顧。

初一到初三上午11點將發送每日限量500個開運紅包。（台北市立動物園提供）

每年農曆春節期間，動物園都會湧入來自全國各縣市的遊客，為了避免讓自己和家人在開心出遊的同時，卻陷入找不到停車位或是塞車的窘境，請大家多多搭乘捷運文湖線，或是可將車輛停放於市區內的停車場，再轉搭公車到動物園。

圓仔：過年記得到大貓熊館來看我唷！（台北市立動物園提供）

今年的特別版門票，特別集合了多種與「狗」有關的物種，例如：英俊帥氣的犬科動物-北美灰狼、擅長群體狩獵的鬣狗科-斑點鬣狗、園區內的退休護衛犬Merry，以及名字中有「犬」字且愛挖地洞的超萌黑尾草原犬鼠…等，總計發行全票（60元）7萬張及優待票（30元）3萬張，將於大年初一早上9點開始販售。

過去幾年來已經收集到 8款特別版門票的粉絲們，今年也一樣別錯過囉！除此之外，也可以利用悠遊卡直接刷卡入園，購買優待票或具免門票身份的遊客，請記得在驗票口出示證件，這樣便能順利且快速的進到園區內參觀。

台灣動物區入口喜氣洋洋的布置，是熱門的拍照景點。（台北市立動物園提供）

連續假期來到動物園，除了可以近距離地觀察野生動物之外，園區內各式精采有趣的特展，例如：兒童動物區入口處的【旺事如意-狗年生肖特展】、兩棲爬蟲動物館內的【食在驚奇-兩棲爬蟲覓食特展】、昆蟲館裡的【螞蟻森林特展】、教育中心展出的日本旭山動物園【阿部弘士絹印畫展】以及設置在鳥園廣場上的【百雞鳴盛事】特展等，都是不容錯過的唷！

另外還準備了狗年好運旺旺來紅包發放、動物朋友拜年、親子DIY等活動，大家可以提前安排行程，除了觀察動物，也可參加各種有趣的年節活動。

(中時電子報)