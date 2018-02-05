高雄人氣「香園」牛肉麵火警 7旬老闆命危

有30多年歷史的高雄市左營軍校路「香園牛肉麵」，5日清晨發生火警 ，創店的董姓老闆嗆傷命危。（呂素麗攝）

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高雄市左營區軍校路1家牛肉麵店，5日清晨發生火警，消防局據報前往搶救。（呂素麗翻攝）
高雄市左營區軍校路1家牛肉麵店，5日清晨發生火警，起火點在1樓廚房。（呂素麗翻攝）

(13:53更新，老闆父命危)有30多年歷史的高雄市左營知名「香園牛肉麵」，5日清晨5點多發生火警，消防局據報前往搶救，火勢很快在10分鐘之內撲滅，救出73歲董姓老闆，他當時還意識清楚，但送醫不久即陷入昏迷，全身有35％2至3度灼燒，在國軍高雄總醫院左營分院燒燙傷中心插管治療中，有生命危險；警消發現起火點在後面廚房，初步研判是煮東西不慎引發火災。

「香園牛肉麵」位於軍校路、左營國小旁，為董姓老翁創店，現在由他的兒子經營，不過，董翁每天仍會到店裡備料；鄰居說，牛肉麵開了30多年，生意很好，也請了多位員工，老闆一家另購屋居住，老老闆應是一大早到店裡準備食材，想不到會發生這種事？全家都趕到醫院去了。

火警是2樓透天厝頂樓加蓋鐵皮屋，起火點在1樓後面廚房，消防隊出動4個分隊共13車31人前往搶救，當時濃煙從麵店裡冒出來，消防員迅速拉出水線入內搶救，火勢很快在10分鐘內撲滅，消防人員在清理火場時，發現73歲的董姓老翁倒臥在廚房角落，連忙將人緊急送醫。

高雄市左營區軍校路1家牛肉麵店，5日清晨發生火警，消防局據報前往搶救，救出73歲董姓老翁。（呂素麗翻攝）
高雄市左營區軍校路1家牛肉麵店，5日清晨發生火警，起火點在1樓廚房。（呂素麗翻攝）
高雄市左營區軍校路1家牛肉麵店，5日清晨發生火警，起火點在1樓廚房。（呂素麗翻攝）

左營消防分隊表示，老翁被救出時意識清楚，還能與救護人員對話，送醫後住院治療，起火原因尚待鑑識人員調查。

左營分院表示，董姓老翁臉部、背部及四肢面積35％2至3度灼傷，目前意識不清楚昏迷中，插管治療中，有生命危險。

(中時)

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