馬英九親筆春聯發放 高市黨部1千份一早被搶光

2018年02月05日 10:40 中時 林宏聰 、 王錦河

前總統馬英九親筆書寫的春聯5日在國民黨高雄市黨部發放，吸引上百名群眾一早就來排隊等候領取，市黨部共準備1000分春聯，1位領到春聯的女子（中）露出笑容。（王錦河攝）

連大陸知名淘寶網站也在販售馬英九春聯，包郵賣68人民幣。（王錦河攝）

連大陸知名淘寶網站也在販售馬英九春聯，包郵賣68人民幣。（截圖自淘寶網）

1位媽媽帶女兒前來領取馬英九親筆春聯。（王錦河攝）

前總統馬英九、夫人周美青的聯名春聯，首刷10萬份元月30日即發光，國民黨高市黨部好不容易「搶」下1000份，2月5日發送，光事前預約就超過800人，網拍上更喊價到台幣320元，馬迷頂著寒風排隊領春聯，興奮說：「好希望馬英九再當總統！」

「國民黨人氣又回來了！」高市黨部發言人侯亞寧表示，蔡政府1年多來經濟衰退，日前他陪主委韓國瑜到岡山文賢市場拜訪，攤販私下罵翻，因為生意實在太差，還有人講到哭出來，這次馬英九春聯大家搶著要，就是希望國民黨再振作起來，替台灣經濟注入強心針。

他說，高市黨部向馬辦搶到1000份馬英九春聯，5日上午9時開始發放，結果消息一出，一堆人打電話來要，預約人數超過800人，現場只好發號碼牌，8點半不到，門口就有100多人排隊等著領。

馬英九親書「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」春聯人氣超高，大陸淘寶網已喊到68元人民幣包郵，相當於台幣320元左右，台灣的蝦皮拍賣，目前最高價也有200元，相較之下，小英總統「萬物當春，幸福共好」春聯，最高僅出價60元。

侯亞寧說，確實有大陸民眾或台商，打電話到高雄黨部，詢問是否能幫他們把馬英九春聯寄過去，「但怎麼可能寄？運費都比春聯貴了，只好跟對方說抱歉，數量有限！」

陳姓媽媽帶著2個兒子、3個親戚的小孩，一早就在國民黨高市黨部門口排隊吹冷風，凍到頻頻發抖，只為了拿春聯；顏姓高雄市民如願拿到馬英九春聯，立刻手舞足蹈拿春聯拍照，他說，馬時代感覺台灣是穩步向前，不像現在每次看新聞就想砸電視。

侯亞寧不諱言，國民黨因經濟拮据，大高雄地區黨工僅剩18位，2月1日起也減薪30％，主委韓國瑜甚至不支薪，辛苦維持運作，但巧婦難為無米之炊，國民黨正積極募款，由於蔡政府表現不佳，很多台商、外僑都願意贊助，相信等3月初韓國瑜決定是否參選高雄市長之後，這股力量就會出來，募款情況會好一些。

(中時)