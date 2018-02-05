通緝犯彩券行爽領獎金 警方樂呵呵逮人

通緝犯吳嫌跑到彩券行對獎，守株待兔的警方逮捕。（王文吉翻攝）

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警方從吳嫌車上查獲仿金牛改造手槍1把、子彈18發。（王文吉翻攝）
吳嫌因販毒遭通緝，警方從他車上搜出海洛因、安非他命共13袋，逃逸期間疑持續販毒。（王文吉翻攝）

家住台中龍井的40歲吳男因販毒遭通緝，逃逸期間在清水打零工維生，還常手癢買彩券試手氣，日前花1千元買刮刮樂中獎，他開心跑到彩券行兌獎，不料警方早已接獲線報，提早到附近埋伏，將吳嫌逮捕，並查獲改造手槍、子彈及海洛因、安非他命共13袋，全案依通緝、毒品、槍砲彈藥等罪嫌移送台中地檢偵辦。

清水警分局光華派出所警員陳博丞日前獲報，通緝犯40歲吳嫌常於清水區鰲峰路一帶出没後，上月26日晚間6時許，由副所長吳家明帶隊前往查緝時，發現吳嫌駕駛自小客車，停放在彩券行旁，正當吳嫌離去準備上車之際，立即上前壓制逮捕。

警方從吳嫌車上查獲仿金牛改造手槍1把、子彈18發及毒品海洛因、安非他命共13袋，吳嫌當場坦承持有改造手槍及毒品等犯行。據了解，吳嫌逃逸期間，以打零工為生，但不常中獎。

警方逮捕搜索過程，彩券行人員還跑來向警方表示「他有刮中刮刮樂彩券，是不是可以讓他兌換」，吳嫌也向警方拜託，在場員警聽了表示「為了兌換中獎的刮刮樂而遭警方查獲槍枝及毒品，真是因小失大。」

吳嫌在警訊時表示，他被捕前幾天花1000元，刮中1500元，想說當日運氣很好，想不到兌換獎金時卻遭警方查獲逮捕。警方則笑說「你中獎領獎金，我們也中獎查獲通緝犯。」全案訊後依毒品通緝、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等案，移送台中地檢署偵辦，清水警分局也將持續追查槍械及毒品來源。

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(中時)

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