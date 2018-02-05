國立圖書館聯展 台北國際書展開啟「書海奇航」

2018年02月05日 10:44 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年第26屆台北國際書展2月6日至11日在世貿中心展覽館舉行，教育部所屬的國家圖書館、台灣圖書館及公共資訊圖書館聯合參展，展覽主題訂為「書海奇航」，在展覽館綜合書區D509展位開展。

明天下午在展場舉辦簡開幕式，邀請財團法人台北書展基金會董事長趙政岷、以色列經濟文化辦事處代表游亞旭 (Mr. Asher Yarden)、大塊文化郝明義董事長、聯經出版發行人林載爵、友善視障者APP開發計畫領導人甘仲維等貴賓出席。

教育部表示，全國擁有5500多個各類型圖書館，這次3館聯展以「書海奇航」為主題意象，展品的內容及呈現方式涵蓋了從傳統到現代，從紙本到數位的獨特形態，邀請民眾共讀、共賞、共玩，享受一場由古典閱讀、美學閱讀、數位閱讀共同打造的「書海奇航」。

展覽內容利用3館有關各項書籍史料的複製品、文物照片、圖書館保存器具等，交織展示從早期傳統紙本到現代數位科技的多元型態閱讀方式，包括古籍複製書、台灣圖書設計的歷史與出版以及視障資料等陳列展品，結合影音動畫，電子數位資源等新科技的閱讀體驗，引領參觀者體驗古典、美學與數位的奇幻旅程。

這3個圖書館更於展場提供《天工開物》蓋印留念、版畫五色套印供參觀民眾增添逛展樂趣，同時，共安排12場定時導覽活動，提昇全民對展示內容和圖書館資源的認識，將引領民眾體驗一場充滿知性及趣味性的書中奇緣。歡迎家長帶領小孩、老師鼓勵學生共襄盛舉，一起出席今年的台北國際書展。

(中時)