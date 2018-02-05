學者王信賢：大陸對台步調穩 想維持現狀難

兩岸表面「冷和」實則「冷凍」。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報

民進黨政府執政以來，兩岸關係陷入冷凍狀態，官方交流近乎止步。對此，政大東亞所長王信賢指出，兩岸表面像是「冷和」，大陸實則步步進逼，情況有如溫水煮青蛙。

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王信賢觀察近期兩岸情勢，並提出自己的見解。他說，中共十九大後，大陸智庫對台各類議題的聲音幾乎消失，現在已沒有人在討論武統時間表或對民進黨的定性問題；王信賢認為，主要是十九大報告體現大陸的發展自信，大陸現在已不怎麼理會台方態度，就是照自己節奏去做。

舉例而言，大陸給台灣人出入境優惠、鼓勵就業，等同國民或甚至更好的待遇，就是想把台灣民眾大陸化。

王信賢強調，大陸當局完全了解台灣情況，對台政策就是步步進逼，而台灣想要維持現狀很難，「因為很多關係不是維持不動就等於沒事，像M503航線問題、吸引台灣博士赴陸任教等都會產生一定影響。」

另一方面，談及兩岸關係對2018年及2020年大選的影響，王信賢認為對前者影響不明顯。

他告訴中評社，只有像台北這樣具有政治指標意義的地方，才比較會上升到兩岸議題。以目前情勢來說，民進黨在許多地方有明顯優勢，台中、桃園非常穩，高雄、台南則是黨內初選鬧得厲害，幾乎推誰都會上，現在只有雙北比較混沌。

(中時電子報)

文章來源：王信賢語中評：大陸對台有節奏 溫水煮青蛙

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