政院拍板重啟核二2號機　台電證實：今提出申請

政院拍板重啟核二2號機，台電證實：今提出申請，圖為核二廠。(中時資料照)

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《中時電子報》今獨家報導，政院拍板將重啟核二2號機，台電證實，今天將正式向原能會提出核二廠2號機再轉申請，若通過可提供98.5萬瓩供電量，約占3％備轉容量。台電表示，一旦原能會放行，核二2號機將可在9日內滿載發電。

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台電指出，核二2號機已於去年12月完成大修，該機運轉執照於2023年到期，依一般正常程序向原能會提出再轉申請。

台電發言人徐造華指出，申請再轉之後，再轉時程取決於原能會，若原能會同意，按程序操作，預計5日後可併聯供電，9日後可滿載發電，供電能力約可挹注3％備轉容量。

核二2號機2016年5月大修後停機迄今，當時大修完併聯時因避雷器劣化嚴重接地損壞，導致短路故障，造成跳機，因而發生台灣核電廠史上，首次大修後併聯發電即跳機事件，此後一直停機至今。

徐造華表示，核二廠2號機已於去年底完成大修，台電內部經過一個月自主檢查，安全無虞，加上運轉執照還在期限內，台電依程序申請再轉，若原能會同意，有助於供電穩定。

今年以來，因為寒流家庭用電增加，加上各機組大修，供電一直面臨嚴峻考驗。據台電統計，今年1月18日全台尖峰用電量創下歷史1月新高，用電量2907萬瓩更是歷史新高紀錄。歷年1月份用電量前10高，更有9次是在今年創下。

台電指出，核二廠2號機已於日前完成大修，該機運轉執照於2023年到期，依一般正常程序向原能會提出再轉申請。

台電強調，2025年非核家園目標不變，核一、核二、核三各廠也將於運轉執照到期時如期除役。

(工商)

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