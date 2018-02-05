雲林莿桐花海綻開逾5成 一路美到春節

2018年02月05日 10:54 中時 許素惠

繽紛莿桐花海。（許素惠攝）

春節怎麼玩最省荷包又自然？雲林莿桐花海是新春最浪漫的賞花旅遊勝地，社區大動員打造特色創意，各區花圃風貌各不同，遊客可依集章卡指示欣賞各花區，並票選自己所愛，便能獲得旺旺提燈一個，帶回無限美麗的回憶。

數大便是美的莿桐花海。（許素惠攝）

雲林縣政府以打造花海做為宣揚友善生態環境、農地改良政策及強化農業觀光休閒旅遊的方式之一，莿桐鄉孩沙里花海經營數年有成，已聞名遐邇。

雲林縣長李進勇指出，孩沙里素有「花田故鄉、獻納米原鄉」之稱，位於五百甲圳灌溉區域，水質良好，耕地肥沃，種出來的稻米品質極佳，在日據時代即為進貢日本天皇台灣米的獻納米產地，尤其農民觀念進步，早已推動休耕地種植花海行動，更增進土地肥力，生產稻米品質益為精進，獲獎不斷，農民努力成果有目共睹。

莿桐花海。（許素惠攝）

雲林縣莿桐孩沙里花海已花開大半，美不勝收，是春節最佳賞花去處，省錢又自然。（許素惠攝）

莿桐鄉長廖秋蓉表示，今年花海位於興桐村孩沙里雲156縣道通往饒平的29K處，主舞台在社區內往釣蝦場方向，目前花開已超過一半，從2月10日至春節期間都有花開，歡迎全國人民來莿桐賞花。

李進勇感謝廖秋蓉領導公所團隊及孩沙里社區發展協會等打造一望無際、盛大美麗的花海，讓人心曠神怡、幸福滿滿，力邀大家相約到雲林賞花海、曬浪漫。

縣農業處長林慧如指出，今年花海活動2月10日在花海區浪漫開場，花海盛開期2月10日至2月22日，安排在地豐富展演活動、莿桐鄉農特產品促銷及摸彩，春節期間將於花海擇期發放賀新春小紅包。

(中時)