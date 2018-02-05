「中正紀念堂」討論探威權！從朴槿惠的垮台看韓國轉型正義

2018年02月05日 11:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文化部為進行中正紀念堂轉型的社會對話，自106年12月起，已辦理4場願景工作坊，並自107年1月起再辦3場工作坊。3日在文化部的南海工作坊辦理第5場願景工作坊，其中知韓院執行長朱立熙以「從朴槿惠的垮台看韓國的轉型正義」為題，說明司法、立法等制度的重要。

「中正紀念堂」轉型願景工作坊除了採網路報名外，也開放郵寄報名。這場出席的參與者共16位，包括自行報名13人及受邀參與者，包含高中歷史及公民教師、大學生、出版社及台灣教師聯盟代表等。文化部表示，舉辦願景工作坊，希望大家表達對中正紀念堂轉型看法，並對於立場不同者能相互理解，未參與的民眾亦可於轉型正義暨中正紀念堂資訊平台網站留下意見。

知韓院執行長朱立熙以「從朴槿惠的垮台看韓國的轉型正義」為題分享。（文化部提供）

第5場願景工作坊在嚴寒的氣候中展開，參與者討論的熱度不減，進行一整天的講座與分組討論。首先，分享的是白色恐怖受難者黃溫恭的女兒黃春蘭女士，說明父親被處決的經過及家屬取回遺書的親身經歷，她主張園區的使用與定位可以經多方討論後決定，但是一定要改名稱。現場有參與者聽完黃女士受難傷痛後不禁哽咽。此外，播放中華黃埔四海同心會顧問陶士君的採訪影片，他因國家有難而年輕從軍，闡述自身生命故事。

知韓院執行長朱立熙以「從朴槿惠的垮台看韓國的轉型正義」為題，說明司法、立法等制度的重要，也以光州事件為例，思考中正紀念堂轉型，主張民主應像陽光、空氣、水一樣自然享有。文史工作者凌宗魁介紹中正紀念堂的歷史演變、空間競圖過程及建築細節涵義，提供案例說明歷史場景的社會意義，中正紀念堂未來的轉型重點須先思考處理方式的定義。

相較於前面幾場願景工作坊的討論，今日參與者對於中正紀念堂轉型較有共識，提出移除銅像等威權象徵、拆除圍牆或是保留迴廊、增加園區便利性及更改名稱等。也有參與者提出保留藝文空間及展覽，兼顧公園及廣場的功能比例，希望未來進行轉型的決策時應有民眾參與。

此外，各組亦提出許多建議，包括轉型正義要由下而上由民眾主導，必須重視檔案開放呈現歷史真相，鼓勵製播相關題材的電影，促成各縣市辦理轉型工作坊，延續民眾在園區的休閒活動。對於堂體建築，有參與者建議要全部移除，也有參與者認為要保留歷史記憶。對於改名後的使用用途，建議設置歷史真相及檔案中心、人權館、台灣民主紀念館等意見。

為公開透明相關資訊，並提供使未能到場的社會大眾也能瞭解工作坊的討論情形，各場次工作坊除現場直播外，完整內容同步在於網站的「出來講」以及「中正紀念堂轉型給問嗎」粉絲專頁直播，民眾也可到網站的「鍵盤討論」表達意見。

(中時電子報)