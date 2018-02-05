提升國中彈性學習課程 退休校長重返校園執教

2018年02月05日 11:11 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

因應12年國教課綱將上路，教育部最近修正發布「教補助國小及國中活化課程與教學作業要點」，並邀請國、高中退休校長提供專業支持與協助，作為輔導人力，深入參與國中校園長期陪伴並發展彈性學習課程。

12年國教課綱明年上路，其中彈性學習課程實施，為新課綱關鍵特色之一，於國中小學階段最為重要，因此，教育部將為全國的國民中小學提供一系列專業支持與輔導資源。

有關彈性學習課程的定義，12年國教課程類型區分為2大類，分別是「部定課程」與「校訂課程」。校訂課程於國民中小學階段即為「彈性學習課程」，包含跨領域統整性主題、專題、議題探究課程，社團活動與技藝課程，特殊需求領域課程，以及本土語文和新住民語文、服務學習、戶外教育、班際或校際交流、自治活動、班級輔導、學生自主學習、領域補救教學等其他類課程。

教育部國教署為協助全國各國民中小學以新課綱的核心素養做為課程發展主軸，形塑學校願景、課程地圖，規劃統整性主題、專題、議題探究校訂課程(彈性學習課程)及發展學校課程計畫草案，在1月22日修正發布「補助國小及國中活化課程與教學作業要點」。

修正後的要點新增補助「協助學校教師實踐12年國教課程綱要計畫」一項，期能協助國中建立教師專業學習社群進行共同備課機制，落實校長及教師公開授課；並完成學校願景、課程地圖形塑，提出統整性主題、專題、議題探究校訂課程(彈性學習課程)及發展學校課程計畫草案。

為協助國中推動彈性課程，教育部國教署規畫今年起邀請國、高中退休校長提供專業支持與協助，並在今明兩天舉辦工作坊，讓參與者深入理解新課綱的內涵與方向，掌握新課綱精神，以利後續深入教學現場提供各國中最即時、零距離、且接地氣的專業支持與陪伴。

(中時)