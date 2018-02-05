狗年紅包袋、春聯免費送 台科大歡喜迎新年

台科大將生肖設計競賽得獎作品《汪來福到》、《好運旺汪來》製成春聯，免費限量讓民眾索取。(台科大提供)

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台科大將生肖設計競賽得獎作品《汪來福到》、《好運旺汪來》製成喜氣的紅包袋，免費限量讓民眾索取。(台科大提供)
台科大製作狗年喜氣的紅包袋，免費限量讓民眾索取。(台科大提供)

迎狗年！喜氣狗年紅包袋、春聯免費送！台科大連年舉辦生肖創意設計競賽，今年從七百多件參賽作品中，挑選出《汪來福到》、《好運旺汪來》兩件優秀得獎設計，製成喜氣的紅包袋以及春聯，免費限量讓民眾索取。

台科大校長廖慶榮表示，台科大舉辦生肖設計競賽除了向外國人推廣中華傳統文化外，也是鼓勵設計人才創作，持續協助得獎作品商品化。前幾年台科大將得獎作品製成紅包袋發送，反應相當熱烈，今年特別印製兩款不同圖樣的紅包袋，還加碼製作春聯，免費送給大家，分享年節喜氣。

台科大連續四年舉辦生肖創意設計競賽，本次以狗年為主題，共有來自美國、印尼、馬來西亞、中國大陸等地，超過七百件作品參選投稿，最後由專業評審選出金獎、銀獎、銅獎各一名、優選三名以及佳作作品。

特別的是，今年台科大以兩件得獎作品《汪來福到》、《好運旺汪來》做為創意構想，融合作品圖案及名稱，把圖案鑲入春聯字句中，打造「旺來福福到」、「好運旺旺來」的喜氣春聯，祝福狗年吉祥如意。

製作成紅包袋與春聯的競賽銀獎作品《汪來福到》由平面設計師顏里洧創作，將狗的外型與文字結合，透過簡單的線條勾勒，正著看是一隻狗的姿態，倒過來看則會變成文字「福」，並以春聯的概念發想，傳達福到、旺到、狗年到之意，視覺翻轉的同時也充滿趣味性。

另一款設計《好運旺汪來》為本屆競賽的優選作品，由網頁設計師陳彥文創作，其將小狗的「汪汪」叫聲跟「鳳梨」的台語連想，用創意將小狗與鳳梨結合，在金色鳳梨裡畫上許多可愛的柴犬圖案，而「柴」又音同「財」，象徵狗來富、財富一直來的喜氣之意。

台科大將生肖設計競賽的得獎作品《汪來福到》、《好運旺汪來》製作成狗年紅包袋與創意春聯，讓民眾免費索取，數量有限送完為止。請至網址：https://goo.gl/forms/rkja1xKGBSPNUfeC3填寫資料，台科大將免費寄送(限台灣地區)。

(旺報)

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