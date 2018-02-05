師大舉辦創意數學寫作競賽 3／14前報名

2018年02月05日 11:29 旺報 李侑珊

跨領域學習時代來臨，教育部108年新課綱中，多元選修更是重要政策，國立台灣師範大學電機工程學系首創結合國文、歷史、公民與數學的新興寫作競賽「2018數感盃-青少年數學寫作競賽」，競賽總獎金逾新台幣50萬元，獲獎者還會由教授帶隊，在今年暑假前往日本東京，進行一趟結合數學及社會人文的科普之旅。歡迎全國國中生及高中生利用寒假好好思考，醞釀如何結合數學、文學及創意的好題材，3月14日前受理報名暨投稿。

根據2015年，國際教育成就調查委員會（IEA）的「國際數學與科學教育成就趨勢調查」（TIMSS），台灣8年級學生平均成績排名全球第3，4年級學生也位居世界第4。雖然在數據上台灣學生的數學表現佳，但同時調查數據也顯示，4年級和8年級學生對於數學的學習興趣卻相對低落，其中4年級學生對數學的興趣，在受測49個國家中排名倒數第2，我國學生對數學的熱情僅領先韓國而已。

為使台灣學子可以真正認識數學的多元面向，台師大電機系賴以威助理教授長期推動數學寫作，更在今年舉辦專屬國高中生的「2018數感盃-青少年數學寫作競賽」，競賽種類分別為新詩、散文以及專題報導3組，與國文、歷史、公民等跨科結合。期待學生們可以在寒假時間，從生活中發掘許多以往從未注意到的數學元素，並結合新詩、散文及專題報導等不同的創作形式，活用數學。

為鼓勵學生可以踴躍參賽，凡參賽作品符合競賽規定，參賽者即可獲得由台師大電機系所頒發之參賽證明乙份。競賽總獎金超過新台幣50萬元，獲獎者可在今年暑假由教授帶隊前往日本，一起參訪數學體驗館、供奉算額的神社，感受和算文化。

賴以威助理教授曾運用數學來分析歷史故事，他說，歷史故事裡處處是數學題目，以「關雲長單挑回來後酒還是溫的不科學？數學驗證給大家看」為例，翻開《三國演義》第25回到第27回，短短三回內，關羽秒殺8名武將，但用「牛頓冷卻定律」來分析酒溫隨著時間變化，只要找出酒、酒杯、當天室溫、距離、時間等參數，就能解答，他們分析推算：假如盟軍主寨設在戰場最前線，曹操用漆器酒杯倒了45度的黃酒給關羽，則的確有可能，關羽提著華雄頭回來後，依然能喝到比體溫還高的溫酒。

賴以威是台灣師範大學電機系教授，也身兼是數學作家、譯者，他認為數學不只是助眠跟考試工具，而是一種精準描述的語言。理解數學，就能用另一種更理性與特殊的角度來理解世界。著書有《超展開數學教室》《葉丙成的機率驚艷》《再見，爸爸》，曾獲時報文學獎（書簡組），菠羅科學獎（數學）。

賴以威助理教授表示：「大家覺得數學課很無聊，那是因為『反覆練習』基本功的緣故，數學其實很有趣、很生活，可以和各種知識擦出不同火花。我希望數感盃成為一個舞台，讓大家練習完數學基本功後，能在這邊盡情展現你的創意與成果」。比賽辦法及競賽可關鍵字搜尋「2018數感盃青少年寫作競賽」。

(旺報)