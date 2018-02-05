65％零件靠進口！想大賣布拉莫飛彈 印度恐自顧不睱

2018年02月05日 11:17 中時電子報 蔡萱

印度打算在明日登場的新加坡航展上，大力推銷其嘔心瀝血之作 ─ 布拉莫斯飛彈。這款飛彈曾被傳要賣給越南，以抗衡中國。不過專家卻對此質疑，印度製造這款飛彈有65%的零件需仰賴進口，更說印度別管出口了，這恐怕還會影響裝備自身武裝力量的效能。

據印度《經濟時報》報導，印度與俄國合資的布拉莫斯航太（BrahMos Aerospace）公司，預計在6日新加坡航展上，首次對外展示兩國合作開發的布拉莫斯飛彈（BrahMos），並極力向鄰近的亞洲國家推銷，尤其是擔心中國威脅的亞洲國家。這除了可以強化周邊關係外，也能推動2,500億美元的軍事現代化進程與「印度製造」政策。

在莫迪政府領導下，印度近年來強調實踐「印度製造」政策。除此之外，在美國近年的印度洋太平洋戰略下，支持印度在此區域擔任更重要的角色，以抗衡中國軍事力量的崛起。

然而印度國防部主管武器開發的次長庫瑪（Ajay Kumar）卻曾說，印度製的武器絕大部分零件仍需要進口。像是這次極力拚外銷的布拉莫斯飛彈的印度自製率只有35%。

對此卡內基國際和平基金會南亞專家狄利斯（Ashley Tellis）表示，印度雖是全球最大軍火進口國，但缺乏良好的國防武器採購體系，恐怕自顧不睱，影響裝備自身武裝力量的效能，更別說協助友好國家裝備印度的武器。

(中時電子報)