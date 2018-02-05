德翔海運貨輪漏油汙染 金山漁會陳抗求償1.76億

2018年02月05日 11:50 工商 張佩芬

金山區漁會針對德翔海運「德翔台北輪」民國105年3月10日發生的擱淺事件，在今（5）日上午由立法委員黃國昌帶領，發動求償抗議行動，要求德翔賠償漁民1.76億元，德翔表示深表遺憾，指出漁會未能舉證實際損失，僅以公式計算需補償金額，希望雙方能理性協商。

漁會指出，因船隻造成嚴重汙染，造成近兩年來漁民歉收。該會也指出民國90年希臘雅瑪迪斯輪在墾丁造成的油汙，賠償了漁業損失1.2億元，而德翔僅願賠償1,700萬元。

德翔發布新聞稿說明，自105年3月10日德翔臺北輪因突失航行能力，擱淺於石門外海，造成船體斷裂及燃油外漏意外後本著負責態度，即在責任歸屬未釐清之前已主動處理，完成海岸清理、殘骸移除、公務部門行政費用之償付與漁具漁船之油汙損害賠償。

但金山區漁會另就本意外事故，向公司請求新台幣1.76億元漁業損失，公司秉持最大誠意及初衷與金山區漁會歷經多次會議討論，積極協商。其中，於第一次協商會議中，德翔即委由律師說明金山區漁會請求賠償時所需文件，並積極協助各漁民舉證證明其損害，以利後續求償事宜。

但金山區漁會至今並未提出漁民受油污染損害之證明，僅以公式計算需補償之總金額，立論即有歧異，無法往下繼續談賠償問題，致使求償協商無法持續進行。德翔表示一向尊重金山區漁會之立場及協助漁民之情，但仍望金山區漁會應提出合乎情理及法律依據，讓協商早日完成。

至於德翔估計賠償金額應該是多少，德翔表示， 必須先與漁民的賠償認定基準達成共識，才能計算金額。

德翔指出，公司一貫秉持正派經營之立場，多年來除提供全球性的海上運輸服務，致力於我國海運發展，更特別重視企業應肩負之各項責任，故於意外事故發生後，公司於5個月內即已圓滿完成油污清除、殘骸移除、貨櫃整理等工作，後續亦完成公務部門行政費用支出之償付事宜。今日對於金山區漁會之抗議，仍希望金山區漁會能理性溝通，俾利未來協商之進行。

金山漁會在歷經一小時陳抗後，轉往農委會要求儘速召開協商平台會議。據了解，農委會也向德翔4億元。

(工商)