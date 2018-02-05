江啟臣要超高趕北 林佳龍：台中應接軌國際

台中市長林佳龍強調，台中並非要超高趕北，而是要接軌國際，台中就是台中，我們不是要走別人的路。（盧金足攝）

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立委江啟臣上周在發表市政願景時表示，要當前台中市長胡志強的「市長學弟」，接棒完成胡志強「超高趕北」的夢想。台中市長林佳龍5日在市政會議以弦外之音回應，強調要改變這座城市，台中並非要超高趕北，而是要接軌國際，台中就是台中，「我們不是要走別人的路，台中在創新中，要走出台灣的路，要有信心與企圖心」。

此外，對藍營曾質疑他出國的頻率，目前也有其他都會首長出國取經，林佳龍強調，他的出國都是鐵人行程，而且有備而去，出國招商就一定要有成果，不是去學習，現在地球村時代，網際網路發達在自家就可以學習，出國去就要有成果，出國招商就一定要有成果。

江啟臣上周舉辦市政願景發表會，以「台中躍起、大城新生」為主題，將台中人的心聲化作願景，用六個途徑來改變台中。

林佳龍表示，市府正籌備設立國際事務處，專責協助各局處推動國際交流，一個國際大都會，國際的訪問與交流相當重要，例如日本有高校生修業旅行，會影響他一輩子，說不定未來就成為文化大使。

「台中將舉辦花博與東亞青奧，讓台中與國際接軌！」林佳龍說，要改變這座城市，台中並非要超高趕北，而是要接軌國際，台中就是台中，我們不是要走別人的路，台中在創新中，要走出台灣的路，要有信心與企圖心。

(中時)

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