北投警連衛生紙也A走 判2年8月定讞

北投警分局曾姓員警不僅拿走警用相機連衛生紙也A，遭判2年8個月確定。(示意圖/達志影像)

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中時

台北市北投警分局曾姓員警，從6年前起冒用工友名義領用衛生紙等物品並將公用相機A走，他因帶相機到國外度蜜月臉書貼照片放閃，才被人認出分局遺失的相機被他拿走。最高法院將他依侵占公物判囚2年8月、褫奪公權2年，偽造文書判刑4月、可易科罰金確定。

判決指出，曾男於北投分局服務多年，負責警局財產及營繕業務，他從2012年冒用藍姓工友名義操作「台北市政府員工愛上網」電子公務領物系統，以偽造的物品收發用報表領取文書、文具和簿冊、衛生紙等物品，2014年分局內部盤點時發覺物品領用異常。

2014年底曾男再婚，夫妻出國度蜜月，還把照片上傳臉書，同事發現照片裡曾男拿的相機竟是行政組遺失的索尼類單眼相機，他另涉犯公器私用的案情曝光，北投分局報請檢方偵查後起訴。

曾男否認侵占公有器材，他辯稱「相機沒電了，帶回家充電」，只是「忘了還回去」，但同事證稱，從承接曾的業務開始，「只看過相機的包裝盒」，沒看過相機；法官不採信他的辯詞，認定他犯行明確，構成貪汙罪。

歷審都認為，曾男貪圖小利，侵占屬於公有器材的相機，有違身為公務員應廉潔自持的義務，且犯後又虛詞否認犯行，將他依貪汙罪之侵占公物罪判刑2年8月、褫奪公權，案經上訴，最高法院駁回定讞。曾男除丟了警察工作外，還須入獄服刑。

(中時)

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