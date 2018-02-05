棉被蓋頭害男嬰窒息亡 母崩潰哭求別解剖

2018年02月05日 11:52 中時 蔡依珍

37歲蔡姓婦人去年6月獨留2個月大男嬰在住處，帶著大女兒外出，1個小時後返家，男嬰遭毛毯蓋住臉部窒息而亡，蔡女被依過失致死罪嫌送辦，桃檢審酌她獨自照料2稚子，甚至崩潰哭求願承擔所有罪，別讓愛子再挨刀解剖，予以緩起訴1年半，並向國庫支付2萬元。

蔡姓婦人去年6月底上午9點多，在楊梅住處餵奶完後，將2個月大的兒子放在床上休息，隨即離開房間，帶大女兒上市場採買，1個小時後返家，驚見愛子被毛毯蓋住臉部，鼻孔滲出牛奶和血液，已失去呼吸心跳，趕緊跳上計程車將孩子送天成醫院，仍搶救無效宣告死亡。

檢警會同法醫解剖，確認死因為過量奶水吸入及毛毯悶住，引發窒息而呼吸衰竭死亡，蔡婦被依過失致死罪嫌送辦。

蔡婦坦承不諱，檢方指出，兒少福利保障法明文規定父母不得讓6歲以下幼童獨處，蔡婦違法獨留稚子在家外出採買，錯失第一時間救助溢奶男嬰的黃金時刻，導致男嬰身亡，確實有過失。

但審酌蔡夫在外工作、她獨自一人照料2稚齡幼子，非常辛勞，相驗解剖時甚至崩潰大哭，拜託不要讓已成冰冷遺體的愛子再受挨刀之苦，甘願承擔所有刑責，只求不要解剖，桃檢認為她無任何前科，坦承犯行且態度良好，予以緩起訴1年6月，並向國庫支付2萬元。

(中時)