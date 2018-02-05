MLB》罷工抵制球團？美媒：球員們沒興趣

2018年02月05日 11:34 中時電子報 蔡銘仁

大聯盟各球團砸錢態度保守，導致春訓啟動在即，上百名自由球員卻還找不到新東家，先前更傳出有球員跟經紀人打算在春訓罷工抵制球團，不過美國記者歐尼(Buster Olney)指出，球員們對此商討對策時，似乎都沒把罷工當成選項之一。

《theScore》報導，老將哈利岱(Matt Holiday)日前曾透露球員工會正在商討對策，試圖刺激自由市場動起來；醞釀在春訓罷工，則是經紀人范維格南(Brodie Van Wagenen)透露球員有考慮的想法。范維格南直言，球員們老闆們不出手簽自由球員，感到相當不滿。

然而，歐尼表示球員們曾初步討論在春訓第1天罷工的可能性，不過大多數人是意興闌珊，傾向不發動如此劇烈的抗爭。球員工會隨後也聲明，否認要罷工的消息，「先前媒體報導工會揚言要在春訓罷工抵制，是錯誤的消息。沒人遭受到威脅，工會也不曾做過這樣的評論。」

儘管罷工是假，但歐尼透露工會確實在商討對策，試圖用其他方法改變現況。目前大小咖加總還有上百名自由球員沒簽約，僅有肯恩(Lorenzo Cain)、山塔納(Carlos Santana)跟韋德戴維斯(Wade Davis)拿到總值超過5000萬美金的複數年約。

說到大聯盟前次罷工，得追溯到1994年，當時事件起因是球員跟球團在薪資上限無法取得共識。這次休季期間自由市場宛如停擺，起因跟1994年頗為相似；各隊如今為避免超過奢侈稅門檻等理由，越來越精打細算，連洋基、紅襪、道奇等豪門球隊，對砸錢態度都很保守。

(中時電子報)