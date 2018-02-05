學測國文寫作第二題 解讀楊牧詩作有鑑別度

2018年02月05日 12:06 旺報 簡立欣

國文寫作第二題，測出考生能力高下！今年學測國語文寫作能力測驗首度獨立施測，閱卷召集人、國立師範大學國文系教授顏瑞芳說，第一題圖表題難度不高，考生表現平穩；倒是第二題因為要解讀楊牧的詩，考生較易出現解讀不精準的情況。另外因閱卷過程碰到完整的寒流，顏瑞芳笑說，第一次帶暖暖包閱卷，是滿特別的經驗。

大考中心5日舉行學測國語文寫作能力測驗、英文非選題評分原則說明會，今年國寫因為首度獨立施測，且占分50分，備受注目。閱卷召集人顏瑞芳表示，今年國文寫作要求考生分題分頁書寫，閱卷時也是兩題交由不同組閱卷委員分題批閱，更易掌握標準；另外評分原則由以往3等改為今年的6級，也更細膩。

今年第一大題測驗知性統整判斷能力，第一小題占4分，要求考生根據實驗結果的圖示，說明「為何人們比較會記得資訊的儲存位置，而比較不會記得資訊的內容」。第二小題占21分，要求考生針對網路資訊對人們記憶力、思考力、創造力利弊的不同觀點，提出自己的看法。依照能否正確判讀圖示、能否正確分析理由、能否提出精當論述、文辭是否精練等4個面向給分，A+級是22至25分，A級是18至21分，B+級是14至17分，B級是10至13分，C+級是6至9分，C級是1至5分。

第二大題測情意感受抒發能力，第一小題要求考生說明楊牧該篇新詩為何命名為〈夭〉，第二小題要求以「季節的感思」為題寫一篇文章。顏瑞芳表示，楊牧的詩意解讀，考生較容易出現不精確的情況；但因為第二小題有〈追憶似水年華〉詩句輔助，可協助考生判讀。

至於是否容易出現寫不完的情況，顏瑞芳表示「很少」。由於第一大題難度不高，且有限制字數480字，另外圖表題第二小題提供兩種觀點供參考，因此一般說來第一題表現平穩。綜合來說考生80分鐘內平均約寫1200到1300字，大考中心主任楊孟奇表示，跟事先評估1100到1300字相去不遠。

另因為今年學測考完就碰到寒流，5日更降到10度以下，不少閱卷老師雖在室內仍穿著厚重外套、戴著口罩工作，顏瑞芳笑說，他自己第一次帶暖暖包閱卷，滿特別的經驗。

(旺報)