日本札幌雪祭冰雕展 神技復刻10公尺高「舊台中車站」

2018年02月05日 12:51 中時 黃菁菁

第69屆札幌雪祭5日盛大開幕，「台灣-舊台中車站」的大冰雕座落在大道會場西5丁目處的「每日新聞冰的廣場」上，為即將舉辦的台中花博打前鋒。

駐日代表謝長廷5日親自到札幌雪祭會場為「台灣-舊台中車站」大冰雕的開幕剪綵。(黃菁菁攝)

「台灣-舊台中車站」的大冰雕是由日本冰雕刻會札幌支部共動員250人，用135公斤重的800根冰柱，自1月15日起開始製作完成。高10公尺、寬18公尺，深16公尺的舊台中車站冰雕入夜點燈後五光十射，吸引許多遊客駐足拍照。

札幌雪祭為紀念已故漫畫家手塚治虫的90周年冥誕，10丁目展出《手塚治虫 冥誕90周年紀念全明星展》。(黃菁菁攝)

該會會長古屋光行表示，剛開始雕刻一直下雨，後來氣溫又過低，還打雷，原本很擔心會擔誤工期，還好順利完工。

舊台中車站是建於1917年日據時代的紅磚建築，1995年被我國政府指定為「固定古蹟」，2005年修復回建設當初的原貌。

台中市2018年11月3日起至2019年4月24日將舉辦「2018年台中花博」，今年採用台中舊車站為大冰雕的主題，也是有希望能吸引更多海外遊客造訪台灣。

我駐日代表謝長廷到場剪綵，許多來自高雄的鄉親看到謝長廷時興奮地要求合影。謝長廷也表示，在雪祭看到高雄鄉親感覺特別溫暖。(黃菁菁攝)

駐日代表謝長廷5日親自到場為「台灣-舊台中車站」大冰雕的開幕剪綵，他在致詞時表示，代表處已連續7年在每日新聞社的協助下，在札幌雪祭展出台灣的大冰雕。

謝長廷除介紹舊台中車站的歷史外，還歡迎北海道民眾在花博時造訪台灣，感受台灣的自然之美及人情味，也期盼加深北海道與台灣的友好關係。他也強調，北海道為配合花博也會到台中遠東百貨辦物產展，也是很好的交流。

由札幌市、社團法人札幌觀光協會等主辦的札幌雪祭共分3個會場，主會場是以大型冰雕為主的大通會場，以及晶瑩剔透冰雕作品為主的薄野會場，共約展出250座大小不同的冰雕作品。此外，TSUDOME社區體育館會場則可供遊客享受雪國玩雪的樂趣。

大通會場4丁目今年推出人氣電玩「Final Fantasy(最終幻想)-14『白銀的決戰』」大雪像。為紀念已故漫畫家手塚治虫的90周年冥誕，10丁目展出《手塚治虫 冥誕90周年紀念全明星展》。七丁目的瑞典廣場有斯德哥爾摩大教堂、八丁目有奈良藥師寺大講堂大雪像等。

(中時)