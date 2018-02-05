跟寒流拚了！淡水天元宮「三色櫻」美到炸翻

2018年02月05日 11:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

越冷越開花？春節快到了！沒想到春節前來了波超長寒流！全台急凍！然而美麗的櫻花也全力綻放！用最嬌豔的粉紅和寒流拚了！歡追逐櫻花足跡的民眾有福了！今年(107)新北市各地櫻花花期預計於2至3月綻放，目前由各公所陸續回報花況。

淡水天元宮三色櫻。（新北市景觀處提供）

新北市農業局例舉，如知名景點：淡水區天元宮三色櫻已盛開、汐止區康誥坑溪山櫻花已開8至9成，而其他如新店區二叭子公園、土城區太極嶺、烏來區勇士廣場及樹林區大同山等皆1至3成不等。

淡水天元宮三色櫻盛開，適合民眾賞遊。（新北市景觀處提供）

由於去年 (106)年櫻花受到氣候異常及暖冬的影響，平均氣溫落在19度左右，導致新北市境內整體櫻花開花時期延後及花期錯亂的現象發生。伴隨近期的寒流來襲，今年新北市各地櫻花花期預計於2至3月盛開，自此波寒流遠離後，天候條件若維持於每日高溫約攝氏18-20度左右，且無連續下雨，可樂觀預期櫻花將燦爛綻放。

淡水天元宮三色櫻與天壇。（新北市景觀處提供）

新北市府農業局綠美化環境景觀處也將不定期於所屬的粉絲專頁「賞花快報」為各位更新花況資訊，如民眾有發現本市境內開花訊息也歡迎於粉絲團內追蹤與留言，邀請各位一同來成為「賞花快報」報馬仔！

(中時電子報)