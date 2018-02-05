乾德門病逝！40年交情的乾兒子湯志偉：本來年前要再去探望他⋯⋯

乾德門病逝，乾兒子湯志偉難過。（資料照、取材湯志偉臉書）

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資深藝人「乾爸」乾德門5日清晨因肺癌病逝，享壽74歲。他的乾兒子湯志偉從童星時期就跟乾爸合作，認識約40年。湯志偉一早接到本報記者電話時吃驚又難過，他說，之前去大陸拍戲、回來後忙店裡的事，加上自己的岳母前陣子也剛過世所以一直抽不出時間再去醫院，但一直有跟「乾媽」保持聯繫所以都清楚乾爸的狀況，本想著過年前要再去醫院探望，沒想到再也沒機會見他老人家最後一面。

湯志偉與乾德門合作過《痞子英雄》電視劇及電影版，建立了深厚交情，乾爸去年9月拍攝的生前最後一部遺作公視《你的孩子不是你的孩子》之《貓的孩子》，兩人也再度合作。湯志偉說，這部戲是在乾爸進醫院前拍攝，飾演一個大家庭的長輩，拍的時候看得出來他已經不是很舒服，行動也不是很方便，是坐著輪椅來，當時他精神不太好，顯得更消瘦，所以自己會常逗逗他，不過乾爸一拍戲就會打起精神來。當時自己曾默默擔心，但也以為是之前的腸胃問題，戲拍完沒多久就得知他住院了。

湯志偉表示，乾爸住院後，乾媽跟他聯繫，他11月時曾去醫院探望，當時乾爸因插管無法講話，但意識非常清楚，都用寫字溝通。最疼愛孫子的他，一看到孫子雙眼就炯炯有神，還會拿寫字板和紙筆囑咐孫子要要讀書，而孫子也會故意討他歡心，用畫畫畫出他變強壯的樣子，用孩子的方式來鼓勵爺爺，「我能去的時間很有限，卻剛好看到這樣溫馨的爺孫相處畫面，感受到他們深厚的情誼，相信乾爸也一定很欣慰」。

「他每次提到我，就提到我小時候在台視演戲時，他演瘋子殺人魔，我透過窗戶看到他就會嚇到的事，說我連平常也對他保持距離，讓他印象深刻」，湯志偉說，長大後，他又和乾爸合作其他戲，拍《痞子英雄》電視及後來電影版時，因為一起住在高雄好一段時間，兩人都愛吃美食，經常相約一起覓食，關係更緊密。後來乾爸到高雄再吃到美食，還會故意打電話來「炫」、氣他一下。

「我們關係像父子，又像朋友，我常亂開他玩笑，他也不忌諱、不生氣，都能接受。」例如他會開玩笑對乾爸說「您把假髮戴起來吧」、「把頭套拿掉吧」。認識40年，他小時候覺得乾爸「很高大」，後來合作機會多了，關係愈來愈親近，乾爸在他心目中的形象一直都沒有變，總是有著爽朗的笑聲。拍戲時有他在，氣氛就是歡樂的。劇組通常都很禮遇他，而他對年輕後輩也很愛心，對所有人都客氣，偶爾會開開小玩笑，尤其常常鼓勵新進藝人，是大家打從心裡尊重的可愛長輩。

(中時)

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