《全台最速報》期盼5年 蘇花改蘇澳至東澳段通車了

2018年02月05日 11:57 中時電子報 綜合報導

◎期盼5年 蘇花改蘇澳至東澳段通車了

從2012年9月開工的蘇花公路改善工程（簡稱蘇花改），歷經5年多的施工，全長9.7公里的蘇澳至東澳段終於在今天（5日）通車了，蔡英文總統出席今天的通車典禮，蔡總統表示，今天的通車只是個開始，對東部交通的改善不會停步。

◎冷氣團威力大 烏來、七星山也下雪了

冷氣團持續發威，新北市烏來區信賢里信福路120巷一帶，今（5日）上午8時許開始下雪，吸引不少民眾開始上山追雪。新店警分局表示，已在信福路120巷口實施交通管制，沒有裝設雪鏈的車輛，無法進入，提醒賞雪民眾務必遵守交管措施與指示。

◎觀霧遊憩區 早上7時飄雪 遊客上山車輛需加掛雪鏈

雪霸國家公園在苗栗縣泰安鄉，海拔2080公尺的觀霧遊憩區，5日上午7時許開始飄雪，降雪仍持續中。保七總隊第五大隊表示，目前觀霧地區溫度約零下2度，如果降雪持續，路面積雪，上山遊客車輛需加掛雪鏈，以確保行車安全。另外，南庄鄉的鹿場部落也有零星飄雪。

◎寒流冷「斃」了 虱目魚損失1至2成

寒流冷「斃」了！雲林沿海這2天氣溫不到10度，5日約有1至2成虱目魚凍斃，漁民目前僅能抽取水溫較高的地下水配合擋風牆，提高水溫1至2度，讓魚隻聚集在出水口處取暖，將損失減至最少。

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(中時電子報)