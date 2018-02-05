尾牙中頭獎該說嗎？他偷偷「處理」 女友嗆聲森77

2018年02月05日 12:02 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

尾牙抽中頭獎到底該不該跟另一半說？雖然一般人認為，說了不見得好，但不說的下場可能更慘！有網友抽中歐洲六日遊，但因考量自己還有卡債，因此偷偷以6萬元賣給同事，女友知道後氣炸，質問「如果去歐洲你會帶我一起去吧！為什麼6萬卻完全沒用在我身上？」

網友在PTT上代發文指出，友人妹妹的男友尾牙抽中頭獎歐洲機票住宿六日遊，但考慮到女友才跟姐姐去日本玩回來，短期內應該不會想出國，加上自己有小額卡債，因此跟同事交換次獎6萬元現金，而想去歐洲玩的女友覺得事先沒被詢問而森77，雙方還為此鬧僵。

網友代發文。(圖/翻攝自PTT)

由於男方表示，會把6萬元拿去買東西、包紅包給家裡；女生接著追問：「如果沒換的話，去歐洲你會帶我一起去吧！可是為什麼現在一點錢都沒用在我身上？」男方回：「妳是要我分你三萬？」女生則說：「我不是要你的錢，是感覺很差」。

PO文一出引起鄉民熱烈討論，有男性網友回應「跟妳在一起不代表什麼東西都要跟妳分享，難道卡債妳也要幫我分一半？」、「朕賜給妳的才是妳的，朕不給，妳不能搶」、「這種女友千萬不要放生害人…」、「不然六萬賣給女友啊！」不過也有女性網友認為「女生是氣先斬後奏吧？其實只要流程上略為改變，女友會更死心塌地的愛你。」

(中時電子報)