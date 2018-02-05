拚形象改善外交 平昌冬奧北韓元首金永南將出馬

2018年02月05日 12:01 中時電子報 楊幼蘭

平昌冬奧會預定9日開幕，當天北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南將率領平壤高級代表團訪問韓國，而訪問行程將持續到11日。

據中國之聲《新聞縱橫》報導，中國社科院亞太與全球戰略研究院副研究員王俊生指出，現年80歲的金永南長期在北韓擔任要職，平壤派出這樣一位團長赴韓，等於是安排除了最高領導人金正恩訪問之外的最高人物出訪。

王俊生認為，北韓目前面臨龐大的國際壓力，希望能藉這次出席冬奧會的機會，來緩和國際關係。因此，他們一定要找一位重量級的領導人物代表平壤訪韓。而金永南在國內地位非常高，在北韓擔任最高人民會議的委員長多年，歷經金日成，金正日與金正恩3代領導人，而相對來說，金永南還是比較開放的。

此外，金永南身為名義上的國家元首，接受國際的媒體訪問比較多，經驗豐富。而在金正日時期，金正日是國防委員會委員長，金永南實際上在一段時期內，是名義上的北韓最高領導人。後來在金正恩時期，金永南則是5大常委之一。此外，金正恩至今還沒有出國訪問過，這幾年來代表北韓出國訪問的，往往是金永南，由於他是5大常委之一，在國際上也有相當的影響力，北韓目前決定派他出訪，應該說是僅次於最高領導人。

分析指出，在當前的朝鮮半島局勢下，國際社會不僅希望平昌冬奧在兩韓合作的氛圍下順利舉行，也期盼能藉此促成朝鮮半島局勢進一步緩和。

不過，王俊生說，平壤此舉恐怕更多是出於改善自身國際形象的考量，如果真想真正促成半島局勢緩和，恐怕還需要北韓在無核化問題上展現更多誠意。

王俊生指出，這次金永南訪韓最主要還是給韓國面子，或者說是一種禮遇，其中很重要的一個目的，就是想改善國際形象。北韓想借助這次全球媒體聚焦冬奧會，讓國際社會感覺到北韓是一個正常的、開放的國家。至於說這次北韓高層訪韓，究竟能有多少實質進展，目前看來並不樂觀。

對於平壤來說，國際社會的期待是在無核化上出現一定的鬆動或讓步，否則別說是金永男，就算任何人只靠自己的影響力，不在具體的問題上讓步，北韓最後的目標很難實現。

據韓聯社報導，韓國青瓦台高層官員5日表示，總統文在寅將在平昌冬奧期間，與金永南碰面，但是否單獨接見，則有待與北韓進一步磋商。

青瓦台相關負責人表示，北韓尚未提出兩位領導人會談的相關要求，但北韓決定派憲法所定的元首金永南訪韓，便意味北韓對韓國釋放「善意」。

目前最受關注的，莫過於文在寅是否會在青瓦台，或其他場合另行接見金永南，但兩韓尚未就此問題磋商。

韓聯社指出，除了金永南之外，代表團還將包括3名團員與18名隨團工作人員。雖然北韓尚未公佈3名團員名單，但不排除團員中可能包括北韓權力核心「二把手」、勞動黨副委員長崔龍海。

北韓高層級代表團可能於9日出席平昌冬奧開幕典禮，10日觀看兩韓女子冰上曲棍球聯隊與瑞士的比賽，11日出席北韓藝術團在首爾國立劇場舉行的演出。如果文在寅也出席這些活動，金永南與文在寅將「不期而遇」。

(中時電子報)