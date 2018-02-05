學測英文非選題「細節見真章」考生拼字錯誤仍多

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旺報

學測英文非選題閱卷召集人、國立政治大學英文系教授賴惠玲表示，今年「中譯英」仍有不少考生的拼字有待加強，像颱風typhoons誤拼成typhones或是typhoones，待在室內stay indoors拼成stay indoor，或是必要necessary拼成neccessary或是necesary，相當可惜。

今年學測英文非選題第一大題是「中譯英」，有兩小題，共占8分；第二大題「英文作文」，共占20分。其中「中譯英」第一句是「近年來，有愈來愈多超級颱風，通常造成嚴重災害」，第二句是「颱風來襲時，我們應準備足夠的食物，並待在室內，若有必要，應迅速移動至安全的地方」。每個錯誤扣0.5分。

賴惠玲表示，使用的字都在詞彙表四級之內，中等程度以上的考生，如能使用正確句型並注意用字、拼字，應能得到理想分數。

不過賴惠玲也發現，仍有不少考生對於英文詞彙的語意及使用，以及英文拼字「有加強的空間」，基本文法如主詞與動詞的單複數一致性沒有留意。

像近年來in recent years的years沒有用複數形；颱風typhoons誤拼成typhones或是typhoones；災害damage只能用單數形；待在室內stay indoors誤拼成stay indoor；或是必要necessary誤拼成neccessary或是necesary，相當可惜。

英文作文以排隊現象為主題，賴惠玲表示，這一題相當貼近考生生活經驗，有考生以食物、餐廳、3C產品為題，談到為排隊而排隊、或是為了拍照打卡而排隊。一般說來只要能依作答提示，運用所學的詞彙及句構，內容清楚切題、組織發展完整，文字使用沒有太大錯誤，就能拿到不錯的分數。

(旺報)

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