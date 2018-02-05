蘇花改東澳段通車 蔡英文：實現區域平衡

2018年02月05日 12:42 工商 崔慈悌

台9線蘇花公路改善計畫蘇澳東澳段今天舉行通車典禮，總統蔡英文今(5日)出席，肯定交通部同仁和全體工程團隊突破萬難、完成通車任務，並強調東部交通將會越來越安全方便，實現區域平衡。

蔡英文抵達時首先觀賞工程紀錄片以及聽取公路總局局長陳彥伯簡報。隨後致詞表示，今天是蘇花公路改善計畫「蘇澳東澳段」的通車典禮，相信大家都懷抱著感恩的心情，感謝為我們克服重大挑戰、完成通車任務的工作團隊。

她說，今天的通車只是一個開始。傾全力改善宜蘭、花蓮及台東的交通是政府不變的使命，讓東部鄉親有一條安全回家的路，交通部和其他相關單位的努力從來就沒有停下來過。而這段時間以來，台灣社會對蘇花改的種種意見跟指教，相信行政院也會進一步審慎評估，作為後續工作的參考。

蔡英文特別提及，蘇花改工程相當辛苦艱難，尤其是今天通車的「蘇澳東澳段」，更是困難中的困難。她指出，在地質多變、地下水豐富的山區裡，開鑿出這麼多隧道真的是不簡單。在施工過程中，也遇到生態保育、遺址搶救等挑戰，不只考驗工程技術，更考驗政府維護環境和文化資產的能力。因此，交通部的同仁和全體工程團隊真的是突破萬難、完成任務，她要請大家給所有「施工英雄」最熱烈的掌聲。

要改善東部交通，靠的是實實在在、一步一腳印的準備。她舉例，在公路方面，政府會加速推動台2線、台9線、台11線的改善計畫。在鐵路方面，東部幹線的雙軌化以及各地車站的改善工程，也都在持續進行當中。「更重要的是，鐵公路之間的轉乘設施以及公共運輸的強化，也是我們請交通部優先關注的項目」。

蔡英文強調，蘇花改工程最困難的階段，我們已經度過了。東部的交通將會越來越安全，也會越來越方便。這就是區域平衡的實現。

針對昨晚的地震造成蘇花公路的落石，短暫影響了交通。她也特別感謝公路總局相關同仁，快速地排除狀況，恢復通車。她也請所有工作同仁務必加緊腳步，讓蘇花改工程能夠儘速全線通車。

她說，今天只是一個開始，後面還有很多挑戰。我們身上背負著東部鄉親希望安全、便利地回家的深切期許。「請大家全力以赴，繼續努力」。

(工商)