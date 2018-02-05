取消陸春節加班機 台商：返台機票至少貴5000

2018年02月05日 12:25 中時 周毓翔

中國大陸啟用M503航線，為反制這樣的做法，民航局竟不予核准陸航空公司的春節加班機，結果卻是往返兩岸的台生、台商遭殃。國民黨立院黨團今邀請台生代表及台商代表至立院發表看法，台灣學生聯誼會總會長邱榮利痛批政府的做法把台灣學子要回家，「像是人在囧途的台囧」。

邱榮利指出，日前針對聯誼會員做調查，目前仍有將近1成1000多人買不到返鄉機票，更有許多人遭到退票，不知何去何從。他質疑，過年在海外求學的同學想回家看父母親，這麼簡單的訴求有這麼困難嗎？還有人必須增加返家預算買除夕紅眼航班的商務艙才能回家，回家成本變高，「台灣學生應該要求國賠。」

中華優質旅遊發展協會理事李奇嶽表示，因為政府突然的決定，從大陸返鄉機票都要貴5000至8000以上，還訂不到直飛航班。他並訴說親身經歷，在大陸春運期間至其他城市轉機的困難度，以及改走海運的耗時與艱辛，不論從哪裡轉都大大提高成本與時間，還無法保證順利回到台灣過節。

李奇嶽指出，M503是國際民航組織允許大陸申請的航線，因此飛安問題根本不存在，有問題政府應向該組織提出申訴；至於所謂「國安」問題，則取決於兩岸政府關係的穩定與否。不論飛安或國安，若有問題也應由政府出面加以調處，而不是拿台商當犧牲品。

國民黨團書記長李彥秀表示，Ｍ503爭議從馬政府時代就有了，但是過去政府有一個可以隨時溝通協商的管道，現在因為兩岸僵局，造成現在必須取消176個航班，影響6萬台商；民進黨面對兩岸僵局，應該提出更好地談判籌碼，讓台商回家是人民基本權利，蔡政府找不到談判籌碼，不該讓台商的權益消失，政府應儘速找回有機會回到談判桌協商的方法。

藍委陳學聖表示，兩岸直航現在竟倒退到17年前陸委會主委蔡英文時代的「小三通」，令人唏噓！春節返鄉不論國內外，都是在外遊子年度最重要的心事，人倫常情，兩岸關係衍生的政情紛擾，都不應該影響尋常百姓對於親情團聚的殷盼，甚至成為政治角力下的「人質」或祭旗。

(中時)