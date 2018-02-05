董事長形象再造 圓山飯店去年獲利創新高

2018年02月05日 12:35 工商 姚舜

為強化美感體驗，圓山飯店董事長張學舜（左）請到知名藝術家凌宗湧為飯店設計花藝。（圖／圓山飯店）

財團法人台灣敦睦聯誼會所屬圓山大飯店繼2016年第四季逆勢成長轉虧為盈，獲利1500萬餘元後，去（2017）年更締造新績，創下15年來的獲利新高2,489萬餘元。同時，在董事長張學舜率領的經營團隊銳意改革，並結合藝術與當代美學體驗重塑圓山飯店新形象後，圓山飯店去年業績亦創下「5高」新紀錄。

在今（5)日中午進行的歲末媒體餐敘上，圓山飯店董事長張學舜表示，圓山大飯店去年創下15年來5項新紀錄，包括：

1.台灣敦睦聯誼會2017年獲利創15年以來新高，達2,489萬餘元，連續兩年的盈餘紀錄也是過去15年來首見。

2.台北圓山大飯店2017年營收創15年以來新高，達12億8,612萬餘元。

3. 台北圓山大飯店去（2017)12月單月營收創15年來新高,達1億4,112萬餘元。

4.台北圓山大飯店2017年12月31日當日營收創圓山歷史新高1,002萬8,034元（2016年為953萬9,172元）

5.台北圓山大飯店2017年12月31日當日憑均房價為12,066元，創歷史新高，住房率100％。

圓山飯店董事長張學舜自前（2016）年上任後，即積極大力改造圓山的企業文化，並激勵員工士氣，激發同仁積極、主動、展現工作熱誠與團隊精神。

過去圓山以年資來論升遷，因此同仁也比較被動，不主動出擊，但張學舜上任後，以走動式管理，親自帶領同事動手做，比如到花市挑選花材、花器，挑選設備，聽取同仁的意見等。張學舜表示，「適才適所，才能讓同仁的專長得以發揮」。張學舜並打破慣例拔擢有能力的年輕同仁擔任重要幹部，讓基層同仁一改被動習慣，從過去經常說「沒辦法」的消極心態，到現在的「董事長，我們可以試試看」的積極主動，同仁們更樂在工作，也提升工作熱誠。

過去，大家對圓山大飯店的印象多僅止於於「東方宮殿式的建築」，而忽略了它的文化軟實力，因此張學舜親自與同仁規劃每天的音樂節目,甚至每月、每季的大型音樂活動，讓中、西音樂與各類藝文活動在大廳進行,打造大廳成為藝文表演廣場，國內外的旅客來到圓山，都可以沈醉在悠揚的樂聲中。尤其在2017年12月「聖誕跨年季」藝文活動，台北圓山締造15年來當月、當日的最高營收及最高房價的新紀錄。

為傳統的建築注入當代藝術元素，是張學舜的另一項蛻變圓山的工作重點，他特別邀請國際知名藝術大師凌宗湧率領CN Flower花藝團隊為圓山的傳統視覺打造當代藝術新亮點。現在圓山一樓的松樂軒與大自然結合的花園咖啡廳，多了一股亞熱帶的當代藝術風情，就是最新的呈現，這樣的結合，圓山有了屬於自己的禪風新美學，也讓旅客看到屬於台灣的新風貌。

張學舜表示，他上任之前許多朋友都提醒他圓山的菜色一般，希望他加強提升，因此在上任後，為了改善餐飲，不斷試菜，導是血醣飆高，雖然造成職業傷害，但最近從朋友的口中稱讚圓山的菜色，他覺得「自己的犧牲值得了！」。

圓山聯誼會是城市中難得的休閒靚地，坐擁台北市的美景，是遠離塵囂的世外桃源，擁有最美的戶外游泳池等休閒設施，也是最適合舉辦戶外婚宴、活動的地點。張學舜特別將聯誼會打造休閒浪漫的氛圍，架設紫藤花架、增加休閒設備、規劃親子設施，讓聯誼會成為城市裡放鬆身心的休閒聯誼俱樂部。

(工商)