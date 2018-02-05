台南大地震兩周年重建說明 43億捐款消耗近半

台南市政府在0206台南大地震前夕，公布重建進度，並邀請受災戶出席與會。（程炳璋攝）

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維冠金龍大樓受災戶劉怡辰一想到地震兩周年，同時也是家人的忌日，立刻悲從中來。（程炳璋翻攝）
維冠金龍大樓受災戶劉怡辰一想到地震兩周年，同時也是家人的忌日，立刻悲從中來。（程炳璋翻攝）

台南市政府在0206台南大地震兩周年前夕公布震災重建進度，重心放在傾倒拆除的3棟大樓，歸仁區幸福大樓進度最快，明年4月可完工，正在開挖地基的永康維冠金龍大樓與東區大智市場街預計2020年完工，總計43億善款目前用了23億，約只花掉1半。有受災戶想起紀念日也是家人忌日，當場垂淚。

0206台南大地震將屆滿兩周年，台南市政府5日先公布重建進度，總計43億689萬8708元善款已花掉23億1504萬2517元。全市因地震影響的564棟紅、黃單危險建築物，與土壤液化的95幢建築頂升扶正專案，皆已結案。

台南市政府未來重心放在地震傾倒的3棟大樓，維冠金龍大樓地下室挖除工程預計2月底可完工，3月建築本體可正式動工，全部48戶，2020年6月可完工啟用。

東區大智市場大樓重建共48戶，今年1月動土興建，預計2020年4月完工。歸仁區幸福大樓將蓋7層，僅6戶，進度最快明年4月完工。

台南市秘書長吳欣修表示，善款目前花掉1半，為怕都更重建工程的造價會有變數，尚未討論餘款問題，若太早結算，恐會引起住戶擔心，目前先保持在專戶內，未來再與住戶討論。

「這個紀念日也是我小孩、丈夫的忌日」在維冠金龍大樓幸免於難的劉怡辰，是一家5口僅存的生還者，她倒在丈夫的懷裡獲救，但丈夫、懷中10天大的女嬰，以及隔壁兩個兒子都葬身大樓中，她談及每次參加會議，都是撕裂記憶傷痕，忍不住垂淚哭泣。

台南市代理市長李孟諺表示，兩年前的2月6日這天，是大家最不願回想的一夜，但大家要往前看，他引用維冠金龍大樓受傷最重的洪家益的話「身體站起來並不重要，重要的是心裡站起來」。

大智市場都更重建委員會理事長李銘塗表示，4日晚間的花蓮地震雖震央不在台南，仍讓受災戶有感，大家獲知消息時的直覺皆希望別再有傷亡、損失，希望台南的重建趕快結束，讓大家重回家園。

(中時)

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