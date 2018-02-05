台灣觀光還有救嗎？他嘆「一堆老闆在玩客人」

2018年02月05日 12:32 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

陸客來台銳減、國人瘋出國，儘管日本、韓國、東南亞客來補位，但台灣多處景區仍無法避免觀光「雪崩」困境，一連串的墾丁「天價滷味」，到太魯閣「韓團不住太魯閣」等負面消息，教師周偉航對此指出，台灣觀光產業長期被保護、賣「鳥東西」，早已失去台灣遊客的信賴，「一堆老闆在玩客人」，鬧最後自然會被淘汰，怪不了別人。

筆名「人渣文本」的周偉航，今日在「蘋果日報」專欄表示，陸客赴台遊降溫，台灣觀光問題接續浮現檯面。他說，連台灣本地人都不買單，憑什麼要外國客買帳；尤其相比陸客來說，韓國、香港、東南亞客群更不會受到「制度」影響，台灣「太鳥」的觀光景點勢必走向淘汰之路。

他質疑，過去陸客來台爆買的情況，不就是「用愛加成」的現象？他表示，觀光客出遊難保會被當「盤子」喊價，但台灣觀光景點的物價根本可以用「大噴發」來形容；像是比較墾丁與沖繩旅遊，已經不是單純的價格高低，而是遊客失去對商家的信任程度，讓人寧願去便利商店買。

他強調，「健康的產業」是必須經得起自由市場考驗，反觀現在的台灣，「一堆老闆在玩客人」，只會堅持賣「鳥東西」、抱怨政府沒有足夠的「盤子」，當景區商家抱怨團客不消費、不入住，一昧要政府帶來客人的同時，是否該想想如何提升競爭力？

(中時電子報)