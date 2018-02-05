北科大校長王錫福 將致力推廣陶藝技藝

2018年02月05日 13:02 旺報 李侑珊

台北科技大學新任校長王錫福表示，面臨少子化衝擊，大學之間的競爭加劇，發展特色辦學，則為首要之務。北科大以技職教育見長，除了將持續推動產學研發，以及鼓勵老師投入創新教學，也將進行通識教育再造，多舉辦藝文活動，而他見長於陶藝，未來也將在校內推廣這項技藝，開設社團、通識課與研發中心。

王錫福為台北工專（北科大前身）校友，見長於冶金工程的他，為美國賓州大學陶瓷科學博士，因此還擔任陶瓷學會理事長一職；談起陶瓷藝術與科學，王錫福謙虛的說，自己對藝術並不是特別懂，但他對於陶藝很有興趣，因此過去曾多次在校內舉辦陶藝推廣活動與展覽。

王錫福認為，青年學子除了求學，同時也需要培養品德教育、生活能力、生活美學、人文藝術的能力，因此希望北科大學生能善加利用課餘時間，投入藝術活動，因此期望校內能設立陶藝社團、相關通識課，甚至成立陶藝研發中心，帶動師生投入藝術鑑賞，「藝術教育的成果，不是今天做，明天就有成果，這是需要時間，但是我上任，便要積極推動」，他說。

至於治校藍圖部分，北科大雖然是一所理工領域為主的大學，取之於社會，當之用之於社會，將持續深度推動「大學社會責任實踐計畫」（University Social Responsibility, USR），從落實實務教學、建構多元創新學習環境，務實導向的產學研發、回饋社會，以及全人發展、陶冶態度品格，打造本校為兼具人文素養、科技創新、理論與實務並重的國際優質科技大學。

另外，北科大在大一即必修「服務學習」、「勞作教育」，透過打掃校園環境、勤勞愛物，培養不怕苦的企業家精神、彎下腰來服務他人。而在學生完成學業，即將跨出校園之際，我們則是利用畢業典禮這最後一堂課，再次提醒學生莫忘取之於社會，回饋於社會的那一顆心。

而面對當前兩岸關係不佳，各校招收陸生成效不理想，王錫福則說，技專院校朝露生採取的「專升本」管道，本校近年來「專升本」招生穩定招滿，目前陸在校學位生近120位，即研究所29人、四技16人、二技72人，這幾年來經由校內陸生聯誼會學長姊與學弟妹的互動，二技學生向母校學弟妹的宣傳，以及本校已有二技畢業生畢業就讀碩士並碩博聯讀，也提升留台續讀的興趣。

(旺報)