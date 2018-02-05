台灣微創醫材實力再攀升 中部產業攜手攻打世界盃

2018年02月05日 12:54 旺報 李侑珊

「Future of Surgery微創手術未來趨勢研討會」論壇，於2月5日在交通部集思會議中心會隆重登場。（科技部提供）

台灣微創醫材實力不容小覷，中部產業群聚效應大放異彩！為使台灣微創醫材提供一條龍服務，加速整合下世代微創手術房發展，由科技部指導，生醫產業創新推動方案執行中心（生醫方案執行中心）及中部科學工業園區管理局主辦、秀傳亞洲遠距微創手術中心協辦之「Future of Surgery微創手術未來趨勢研討會」論壇，於2月5日在交通部集思會議中心會隆重登場。當天除了國際知名微創訓練中心及指標性國際大廠共同探討台灣微創手術現況及未來趨勢外，現場亦安排「台灣微創手術房體驗發表會」，吸引國內、外醫材產業、醫院醫師、產學研各界共200人參與盛會，共同見證台灣微創醫材充沛的發展能量。

自1985年德國第一例微創膽囊切除術成功執行後，微創手術因為具備傷口小、流血少、可降低感染風險、且患者術後疼痛減少、復原速度快、減少醫療院所的病床的使用率等優點，在世界各國快速成長，並漸漸取代傳統的開刀手術。自2004年起，歐洲地區便有超過240萬例的微創手術施行，美國每年更有高達540萬例微創手術的紀錄，一舉帶動微創醫材市場的爭相投入與蓬勃發展。

隨著微創手術的進步，新的手術技術、新的醫療器械以及新的醫療程序也持續的發展進步中，因此衍生出醫師教育訓練、醫療器材研發及創新科技的應用等各項需求。2008年，台灣成立了第一個與國際接軌的「遠距微創手術中心」，安排世界頂尖醫師舉辦密集課堂及實作訓練提升醫師臨床知識與技術，因此造就全台各大醫院陸續成立微創手術訓練中心，帶動微創醫療器材研發以及創新科技應用群聚效應。過往十年的發展中，共培訓了亞洲地區約一萬名的醫師、護理師及相關廠商從業人員，奠定了台灣成為領先的微創手術國家之基礎。

2016年行政院生技產業策略諮詢委員會建議台灣未來發展將「微創手術系統」列入高值化醫材之一，又2017年行政院核定「生醫產業創新推動方案」亦將「微創醫材」列入我國醫材發展重點，藉以協助國內產業轉型升級，朝向高附加價值的中高階醫材布局。

科技部中部科學工園區為精密機械產業重鎮，對於需要精密加工之醫療器材具有相當吸引力且能促成產業群聚效應。隨著台灣成功與國際連結，已經掌握了微創手術的關鍵平台與技術，加上中部產業在精密機械、人工智慧等優勢的科技後盾，可建立與國際大廠的合作聯盟，加入未來手術房設備與服務的產業鏈，帶動台灣傳統產業再升級，形成微創醫材之創新聚落。

科技部陳良基部長致詞時表示：「促成台灣自有產品系統整合，同步帶動廠商區域產業創新，是科技部一直努力的目標！」透過微創醫材之創新聚落，形成研發、製造、應用上中下游完整的產業鏈，有助於推動業者前進國際市場行銷推廣，與國際快速接軌。

本次活動受到國際各界矚目，邀請到法國微創手術中心(IRCAD)總裁Jacques Marescaux、Visible Patient 3D醫學影像公司主席Luc Soler二位微創手術意見領袖，以及國際大廠西門子醫療(Siemens)、直覺外科公司(Intuitive Surgical)、卡爾史托斯(Karl Storz)高階主管來台與會。

「Future of Surgery微創手術未來趨勢研討會」內容豐碩且完整，由國內、外講者分享微創手術與開刀房科技現況、人工智慧輔助微創手術的應用實例、微創手術及人工智慧開刀房市場分析、下世代微創手術及人工智慧開刀房發展、台灣發展下世代微創手術、以及人工智慧開刀房的未來機會與策略，為台灣與國際接軌建立雛形，共同激盪出創新學習的知識饗宴。

現場更安排微創手術房體驗區展出，匯集了國內各大自主研發醫材產品，共同勾劃出台灣在手術房中的一條龍能量，為爭取國際拓銷的絕佳機會。無論是秀傳亞洲遠距微創中心的微創教育與AI手術資料運用、承鋆生醫的3D內視鏡手術系統、台微生醫的超輕型手術用顯微鏡、台灣骨王的智慧導航手術眼鏡、上銀科技的微創手術機器手臂、常廣醫材的微創手術器械、鼎眾的智慧手術床及手術燈、德盟儀器的內視鏡系統、進化開發的智慧病房、醫百科技的智能導航系統、鐿鈦科技的骨科導航系統、跨視代科技的手術直播系統等，透過本次活動台灣自有品牌的系統整合，輔以科技部陳良基部長的強力推薦，獲得國際大廠及與會者的大力讚賞，大大增加了台灣醫材廠商及產品之國際知名度。

強化高值醫材全球鏈結已成為各國努力的目標，本次活動以微創醫材研發為基礎，成功整合台灣品牌優勢的行銷典範，有助於趨動高值化醫材的發展，攜手邁向下一波產業的經濟新扉頁！

(旺報)