乾爸臨終仍遺憾未見兒最後一面！女兒陳希愛：恭喜您畢業了

2018年02月05日 12:40 中時 林淑娟

資深藝人乾德門（乾爸）5日凌晨因肺癌病逝，享壽74歲。曾任乾德門經紀人的友人叮噹表示，昨天下午乾媽打給她時曾透露這兩天乾爸血壓一直往下掉，狀況急轉直下，之前乾爸極信奉的師父其實已講過「差不多了」，凌晨3點多，乾爸視如己出的繼女陳希愛打給她時說正要載乾媽趕去醫院，一早乾媽就跟她說，乾爸4點25分時走了。目前家人正請師父為乾爸頌經中，乾媽希望誦經滿10小時，所以大約下午會將遺體送到臺北市立第二殯儀館。

乾爸的女兒陳希愛今天凌晨接到病危消息後，曾在臉書Po出蠟燭照，寫著：「一盞明燈。祈福，祈禱，無罣礙。去享受不在心累，辛苦的世界裡！您想放下，就放下吧！」乾爸走了後，她在臉書獻上一首《小丑》，並跟乾爸說「恭喜您畢業了⋯⋯最愛您的孩子們永遠愛你」。

叮噹透露，乾爸去年5月到上海拍《終極一班5》時一直咳嗽，她感覺不只是單純的感冒，曾勸乾爸要徹底檢查，他說「好啊」，回台灣看醫生後，說是肺炎，吃藥治療有好一點。直到10月在浴室昏倒送醫，徹底檢查才發現肺癌四期，當時醫生就說，乾爸得的「小細胞癌」，很難治療，死亡率很高，之後狀況只會更壞不會更好了，加上年紀大了，怕他身體承受不了化療及開刀的風險，為了不讓他痛苦，所以乾媽選擇較溫和的放射性治療，只希望控制腫瘤不要快速蔓延，但終究還是沒辦法。

其實乾德門一直沒有很清楚自己的病情，叮噹說，家人希望給他一些希望和鼓勵 所以並沒有直接告知他，不過前妻與遠在美國的女兒都有回來看他，加上與他互動緊密的藝人湯志偉、謝祖武、丁強、導演蔡岳勳等人也都去探望，所以他大概有意識到自己來日無多。乾爸最大的遺憾，大概就是沒能見到與前妻生的兒子最後一面，兩人最後一次見面已是2001年，兒子目前定居在美國，家人有試圖聯繫，但終究沒能趕上。

叮噹透露，乾爸因健保給付加護病房的額度已滿，今年1月移到新店同仁醫院，她前兩天去看乾爸時，他雖然無法講話但意識清楚，一見她就開心笑了。醫護人員在這波寒流來臨前，也曾擔心有哪幾位老人不知能否挺得過去，當時乾爸並不在此列，沒想到他病情急轉直下。而互相扶持多年的乾媽雖然早有心理準備，但在老伴走了之後還是崩潰，難過到吃不下東西。

(中時)