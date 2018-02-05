MLB》得知韌帶受傷 前洋基火球男：很錯愕

2018年02月05日 13:24 中時電子報 蔡銘仁

艾沃迪(Nathan Eovaldi)前年動「Tommy John」韌帶移植手術，去年整季都在進行漫長復健，前年受傷那天的狀況，他到現在仍記憶猶新，「我上場投了1局，球速好像比平常慢，我只覺得得投更多變化球，後來教練團問我手有沒有不舒服，我說有一點，就被帶離球場。」

艾沃迪2015年在洋基還繳14勝3敗、自責分率4.20佳績，但前年出賽24場後，右手肘就出狀況，宣告得進行Tommy John手術。《theScore》記者威爾(Brandon Wile)報導，艾沃迪憶起最後1場身著洋基球衣在芬威球場登板後，被檢查出右手受傷，心情只有錯愕。

艾沃迪透露在傷前，他覺得球季很長，多少得應付狀況起伏，以及身體一些痠痛，他也只把手的不舒服當做一般酸痛，且認為久了狀況就會緩解，「為什麼我熱身時很少說話，老實說就是手在酸。」當時他持續出賽，球速也還能飆上100英里，看起來似乎沒什麼異狀。

「沒想過會那麼嚴重。」未料，艾沃迪在美國時間8月10日面對紅襪，用12球投完1局，隨後回到休息室，跟教練討論手的狀況，隨後被換下場去檢查，結果竟發現他右前臂肌腱撕裂、尺側副韌帶也損傷，「我從沒想過肌肉會被扯離骨頭，得知這個結果，當下真的嚇傻了。」

艾沃迪動手術修復韌帶，無意外得復健至少1年，但洋基不想等待，該年11月就把他釋出。他生涯首度成自由身，但焦慮卻蓋過了興奮感，「當沒在合約年繳出好表現前遇到這狀況，這會讓人感到很沮喪。」艾沃迪想盡可能不去擔心，卻等了足足3個月找不到新去處。

最後艾沃迪獲光芒用1年200萬附帶2018年球隊選擇權合約網羅，他當下相當興奮，「光芒訓練設備很棒，是我可以不顧合約價值加盟的球隊。」艾沃迪去年2月14日開始投球，光芒也要他別心急，因為他們不會要他第一年就歸隊，專心復健為2018年球季做準備即可。

現在艾沃迪恢復健康，準備睽違1年重新踏上大聯盟戰場，光芒也用200萬執行選擇權留他，另附帶激勵獎金，先發場次和局數若都達標，最多還能領150萬。艾沃迪直言，到時面對第1名打者的時刻，會是很特別的感覺，「那可能像在投世界大賽，我一定會很興奮！」

(中時電子報)