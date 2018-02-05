攜400件未申報潮牌闖關 超額部分全沒入

桃園機場台北海關5日凌晨查獲旅客自美國攜帶未申報大批潮牌商品近400件，就數量而言已經打破海關件數記錄，單是開盒清點分類就花了長達4小時之久。（陳麒全攝）

友善列印
中時
桃園機場台北海關5日凌晨查獲旅客自美國攜帶未申報大批潮牌商品近400件，就數量而言已經打破海關件數記錄，單是開盒清點分類就花了長達4小時之久。（陳麒全攝）

桃園機場海關5日凌晨查獲陳姓旅客一家4人自美國攜帶未申報大批潮牌商品，包括皮包、皮夾、手錶等物品，共查扣潮牌MK、Armani Exchang、Emporio Armani、Fossil、Coach、Thommy Hilfiger等潮牌的手提包63個、皮帶11條、皮夾152個、及手錶147個，潮牌商品價錢雖然沒有比名牌昂貴，數量頗多，海關開盒清點分類就長達4小時之久。

關務署台北管表示，陳姓旅客從美國舊金山搭機啟程，5日清晨7時抵達桃園機場從第2航廈入境，同行的還有2位成人及1位小孩，4人在通過海關綠線檢查台入境時，並沒有提出任何申報，海關關員抽檢她的行李時，發現攜帶了大批精品，再攔下總共10件行李箱開箱檢查，發現共有手提包63個、皮夾152個、手表147支、皮帶11條，總計373件。由於數量龐大，光統計登錄資料就花了好幾個小時。

桃園機場台北海關5日凌晨查獲旅客自美國攜帶未申報大批潮牌商品近400件，就數量而言已經打破海關件數記錄，單是開盒清點分類就花了長達4小時之久。（陳麒全攝）
桃園機場台北海關5日凌晨查獲旅客自美國攜帶未申報大批潮牌商品近400件，就數量而言已經打破海關件數記錄，單是開盒清點分類就花了長達4小時之久。（陳麒全攝）

陳姓旅客接受調查時表示，這些物品在美國Outlet購買，一共花費了新台幣約90餘萬元，還附有發票證明，由於不清楚商品超額是必須申報的規定，才會走綠線免申報櫃台通過。由於陳女等人攜帶的物品已超過每人新臺幣2萬元的免稅額度，又未依法主動申報，退還每人2萬塊免稅額後，依《海關緝私條例》將物品全數沒入。

台北關呼籲，依據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第11條規定，旅客攜帶自用及家用行李物品（管制品及菸酒除外），其總值在完稅價格台幣2萬元以下者免稅。若攜帶行李物品超出規定者，應於入境時經由紅線（應申報）檯，主動誠實向海關申報。依照這次查獲約新台幣90萬的商品，繳稅金額約新台幣9萬上下即可通關，除非是有列管商品，都是可以合法申報通關，為了省9萬，讓90萬商品恐遭沒入，可說是得不償失。

(中時)

桃園機場台北海關5日凌晨查獲旅客自美國攜帶未申報大批潮牌商品近400件，就數量而言已經打破海關件數記錄，單是開盒清點分類就花了長達4小時之久。（陳麒全攝）
桃園機場台北海關5日凌晨查獲旅客自美國攜帶未申報大批潮牌商品近400件，就數量而言已經打破海關件數記錄，單是開盒清點分類就花了長達4小時之久。（陳麒全攝）
辦國民黨賤賣黨產案 北檢傳喚行… 「犬不可貌相」惡霸犬不惡遭拐走

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。