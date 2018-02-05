漁損1.7億元只願賠1成 400漁民抗議德翔公司卸責

2018年02月05日 13:15 中時 楊騰凱 、 季志翔

德翔海運公司在船體移除後，對金山區漁會所提漁民損害賠償態度消極，虛以委蛇，經過漁民會員代表大會決議，5日發動了3、4百位漁民前往德翔海運總公司，表達最嚴正的抗議。（季志翔攝）

德翔台北貨輪2年前在石門外海擱淺，重油外洩污染海域，使當地漁民漁獲收入銳減，1年漁損高達1億7000萬元，但德翔公司僅願賠償1700萬元，差距過大，漁民認為德翔是惡意拖過民事2年求償期限，今號召400人至德翔總部抗議，要求德翔盡速賠償。

金山區漁會表示，德翔海運公司所屬的德翔台北貨輪，2016年3月10日因失去動力擱淺，導致船體破裂，重油散佈整個石門及金山沿岸及海域，污染今山區漁會所屬漁場，傳統岸際採捕漁業包括螺貝類、小章魚及石花菜等，這2年因污染嚴重歉收，其餘紅魽、青鱗、白帶、沙丁魚等當地重要沿海漁產，也幾乎捕不到，嚴重影響漁民生計。

400名漁民在德翔公司總部外集結，要求德翔盡速賠償，立委黃國昌一度要率領漁民進入辦公大樓。（楊騰凱攝）

漁業人文資產保存平台執行長郭慶霖指出，為了具體統計漁業損失金額，漁會請海洋大學研究團隊進行調查，結果顯示，當地每1年漁業損失至少有1億7000萬元，事發至今將近2年，漁會已經很客氣，只求償1年的漁損，但德翔只願賠償1700萬元，差距過大，太糟蹋人，迫使漁民走上街頭抗議，若德翔不願給交代，不排除農曆年前再擴大發動抗爭。

金山當地漁民費政平表示，去年整體漁獲量下滑將盡5成，以往每月最高可收入100萬元，去年僅剩1、20萬元，十分慘淡，連給付船上7名漁工薪資都不夠，而且他說自身還育有10歲幼子，是家中經濟支柱，漁民要求的只是基本的合理賠償。

今日有400名漁民到德翔公司位於北市敦化北路的總部外抗議，由於得不到德翔公司正面承諾願意賠償1億7000萬元，前來聲援的當地立委黃國昌，一度號召漁民填寫會客單，「申請進入」辦公大樓，直上德翔公司位於6樓的辦公室討公道，與警方僵持不下，事後德翔公司代表允諾，願意透過農委會辦理的平台協商賠償事宜，才讓抗爭落幕。

德翔公司公關發言人張莉莉表示，公司事發至今已支付約6億元，用於海岸清理、殘骸移除、公部門行政費用及漁民漁具污損賠償等，會持續積極與漁會、漁民溝通協商，雖然漁民宣稱漁損高達1億7000萬元，但德翔公司所提的1700萬元，是委由高雄海洋科技大學研究所得的結果，絕非沒有憑據，若協商未果，願交由司法進行公正裁決。

對此，農委會副主委黃金城表示，會在1周之內再安排會議，邀請雙方對談協商賠償，盼盡速化解爭議。

(中時)