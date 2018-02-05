漁損1.7億元只願賠1成 400漁民抗議德翔公司卸責

德翔海運公司貨輪2年前因失去動力擱淺導致船體破裂，重油散佈整個石門與金山沿岸及海域，污染金山區漁會所屬漁場，嚴重影響漁民生計。（季志翔攝）

友善列印
中時
德翔海運公司在船體移除後，對金山區漁會所提漁民損害賠償態度消極，虛以委蛇，經過漁民會員代表大會決議，5日發動了3、4百位漁民前往德翔海運總公司，表達最嚴正的抗議。（季志翔攝）

德翔台北貨輪2年前在石門外海擱淺，重油外洩污染海域，使當地漁民漁獲收入銳減，1年漁損高達1億7000萬元，但德翔公司僅願賠償1700萬元，差距過大，漁民認為德翔是惡意拖過民事2年求償期限，今號召400人至德翔總部抗議，要求德翔盡速賠償。

金山區漁會表示，德翔海運公司所屬的德翔台北貨輪，2016年3月10日因失去動力擱淺，導致船體破裂，重油散佈整個石門及金山沿岸及海域，污染今山區漁會所屬漁場，傳統岸際採捕漁業包括螺貝類、小章魚及石花菜等，這2年因污染嚴重歉收，其餘紅魽、青鱗、白帶、沙丁魚等當地重要沿海漁產，也幾乎捕不到，嚴重影響漁民生計。

400名漁民在德翔公司總部外集結，要求德翔盡速賠償，立委黃國昌一度要率領漁民進入辦公大樓。（楊騰凱攝）

漁業人文資產保存平台執行長郭慶霖指出，為了具體統計漁業損失金額，漁會請海洋大學研究團隊進行調查，結果顯示，當地每1年漁業損失至少有1億7000萬元，事發至今將近2年，漁會已經很客氣，只求償1年的漁損，但德翔只願賠償1700萬元，差距過大，太糟蹋人，迫使漁民走上街頭抗議，若德翔不願給交代，不排除農曆年前再擴大發動抗爭。

金山當地漁民費政平表示，去年整體漁獲量下滑將盡5成，以往每月最高可收入100萬元，去年僅剩1、20萬元，十分慘淡，連給付船上7名漁工薪資都不夠，而且他說自身還育有10歲幼子，是家中經濟支柱，漁民要求的只是基本的合理賠償。

今日有400名漁民到德翔公司位於北市敦化北路的總部外抗議，由於得不到德翔公司正面承諾願意賠償1億7000萬元，前來聲援的當地立委黃國昌，一度號召漁民填寫會客單，「申請進入」辦公大樓，直上德翔公司位於6樓的辦公室討公道，與警方僵持不下，事後德翔公司代表允諾，願意透過農委會辦理的平台協商賠償事宜，才讓抗爭落幕。

德翔公司公關發言人張莉莉表示，公司事發至今已支付約6億元，用於海岸清理、殘骸移除、公部門行政費用及漁民漁具污損賠償等，會持續積極與漁會、漁民溝通協商，雖然漁民宣稱漁損高達1億7000萬元，但德翔公司所提的1700萬元，是委由高雄海洋科技大學研究所得的結果，絕非沒有憑據，若協商未果，願交由司法進行公正裁決。

對此，農委會副主委黃金城表示，會在1周之內再安排會議，邀請雙方對談協商賠償，盼盡速化解爭議。

(中時)

聲援盧希鵬 文大主管職務遭撤除 嚇到吃手手！8度低溫他卻赤裸上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。