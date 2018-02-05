國民黨兩太陽之爭？朱立倫：同志要努力讓黨充滿陽光

新北市長朱立倫(右)到高雄參觀中崎有機農業專區。(郭韋綺攝)

友善列印
中時
新北市長朱立倫(左)到高雄參觀中崎有機農業專區。(郭韋綺攝)

新北市推動有機蔬果拍賣市場，市長朱立倫今天(5日)南下到高雄橋頭中崎農場舉辦座談會，邀南部有機小農加入，朱立倫說，新北市有400萬人口，是全台最大消費地，7年前開辦營養午餐有機蔬菜供應，為增加有機小農銷售通路，去年板橋果菜批發市場開辦有機蔬果拍賣，採實體拍賣交易，是全台獨步安全農產品交易平台。對於國民黨是否有有兩個太陽之爭，朱立倫則說國民黨現在需要更多的陽光，同志都要多多努力，讓國民黨充滿陽光。

橋頭中崎農場是北高雄有機蔬果專區，目前最大困境卡在通路，有機蔬菜不知賣到哪裡，有了新北有機拍賣市場，不少農民叫好，加入意願極高。朱立倫說，為了鼓勵有機小農栽種，他個人平常也多選擇吃有機蔬菜吃，希望有朝一日改變台灣農業生態。

針對外傳蔣萬安棄選台北市長，是國民黨主席吳敦義、朱立倫角力的結果，朱立倫強調，「絕對是謠言」，他認為國民黨新生代、有志之士都應該盡量投入選舉，但話鋒一轉又說：「當然爭取提名過程中，大家還是以黨的團結，未來爭取勝選為目標」。

媒體追問，國民黨是否有兩個太陽之爭，會不會很困擾，朱立倫四兩撥千金說，國民黨現在需要更多的陽光，不管是吳主席、他個人或黨內同志，都要多多努力，讓國民黨充滿陽光。

(中時)

核二廠2號機擬再轉 新北：重啟要… 江啟臣主張智慧路網升級 中市府…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。