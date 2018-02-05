國民黨兩太陽之爭？朱立倫：同志要努力讓黨充滿陽光

2018年02月05日 13:21 中時 郭韋綺

新北市長朱立倫(左)到高雄參觀中崎有機農業專區。(郭韋綺攝)

新北市推動有機蔬果拍賣市場，市長朱立倫今天(5日)南下到高雄橋頭中崎農場舉辦座談會，邀南部有機小農加入，朱立倫說，新北市有400萬人口，是全台最大消費地，7年前開辦營養午餐有機蔬菜供應，為增加有機小農銷售通路，去年板橋果菜批發市場開辦有機蔬果拍賣，採實體拍賣交易，是全台獨步安全農產品交易平台。對於國民黨是否有有兩個太陽之爭，朱立倫則說國民黨現在需要更多的陽光，同志都要多多努力，讓國民黨充滿陽光。

橋頭中崎農場是北高雄有機蔬果專區，目前最大困境卡在通路，有機蔬菜不知賣到哪裡，有了新北有機拍賣市場，不少農民叫好，加入意願極高。朱立倫說，為了鼓勵有機小農栽種，他個人平常也多選擇吃有機蔬菜吃，希望有朝一日改變台灣農業生態。

針對外傳蔣萬安棄選台北市長，是國民黨主席吳敦義、朱立倫角力的結果，朱立倫強調，「絕對是謠言」，他認為國民黨新生代、有志之士都應該盡量投入選舉，但話鋒一轉又說：「當然爭取提名過程中，大家還是以黨的團結，未來爭取勝選為目標」。

媒體追問，國民黨是否有兩個太陽之爭，會不會很困擾，朱立倫四兩撥千金說，國民黨現在需要更多的陽光，不管是吳主席、他個人或黨內同志，都要多多努力，讓國民黨充滿陽光。

(中時)