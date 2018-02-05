江啟臣主張智慧路網升級 中市府批：勿擋台中前瞻軌道建設

國民黨籍立委江啟臣力主智慧路網升級，市府交通局長王義川5日質疑「不知江委員認知的BRT為何？」強調市長林佳龍改革為優化公車系統，大幅提升運量，改善台灣大道交通順暢度，更因此爭取到捷運藍線，台中已是大城市，需要的是捷運而非BRT，期盼江體察趨勢，不要擋台中前瞻軌道建設，讓台中捷運路網加速前進。
江啟臣上午接受廣播電台訪問時表示，推動BRT幹線公車是他的交通願景，其中包括前市府推動的藍線BRT在內，主張予以恢復升級。
對此，王義川回應指出，國際上的BRT標準最重要的是「專用路權」或至少「優先路權」的概念系統，通常都是高架化的專用道，避免與其他車輛交錯而發生危險。
前市府建置的藍線BRT，台灣大道交通流量全市最大，包括文心、惠中、美村、忠明、五權等相交錯道路為流量大的幹道，能為了讓台灣大道有獨立或優先路權來犧牲其他道路，讓BRT車輛無條件優先通過路口嗎？台灣大道現況根本沒有那樣的條件。
王義川說，之前藍線BRT上路，雙節車以外的市區公車大部分時間都必須行駛在慢車道，機車族被迫在公車後面吸廢氣，讓原本就壅塞的台灣大道更塞，慢車道的汽機車駕駛人更是怨聲載道，藍線BRT只開到靜宜大學就通通下車，往海線的乘客須轉乘遭詬病。
王義川抨擊江啟臣認為的BRT與優化公車系統最大的不同，在於優化公車把500班公車納入專用道，減輕慢車道負擔，讓機車族有安全行車空間，「江委員難道是主張再把每天500班的公車趕回慢車道嗎？」
王義川說，林佳龍檢討改革藍線BRT為「優化公車系統」，讓既有的設施做最有效率的運用，成功使得台灣大道公車運量大幅提升，慢車道不塞，整理交通變順暢，更讓市區往海線各區一車直達免中途轉車，廣獲好評。
改革藍線BRT的同時，同步推動台中捷運路網，除興建中的捷運綠線，也因市府廢除藍線BRT，讓中央同意捷運藍線，並與捷運綠線延伸彰化，大台中山手線等案一併納入前瞻基礎建設計畫，目前相關作業持續進行中。
「前瞻基礎建設已納入在台灣大道興建的捷運藍線，江委員還是要反對前瞻軌道，認為只要BRT不要捷運嗎？」王義川火力全開，批江當年的錯誤交通政策好不容易已被修正，期待江體察城市的交通發展趨勢，並且應懸崖勒馬，不要跟著藍營立委擋台中爭取到的前瞻基礎建設軌道建設，讓台中市民的捷運路網願景加速前進，持續實現。
(中時)