江啟臣主張智慧路網升級 中市府批：勿擋台中前瞻軌道建設

2018年02月05日 13:16 中時 盧金足

立委江啟臣表示，推動BRT幹線公車是他的交通願景，包括前市府推動的藍線BRT在內，主張予以恢復升級。（盧金足攝）

台中市府交通局長王義川火力全開，批立委江啟臣不要跟著藍營立委擋台中爭取到的前瞻基礎建設軌道建設。（盧金足攝）

國民黨籍立委江啟臣力主智慧路網升級，市府交通局長王義川5日質疑「不知江委員認知的BRT為何？」強調市長林佳龍改革為優化公車系統，大幅提升運量，改善台灣大道交通順暢度，更因此爭取到捷運藍線，台中已是大城市，需要的是捷運而非BRT，期盼江體察趨勢，不要擋台中前瞻軌道建設，讓台中捷運路網加速前進。

江啟臣上午接受廣播電台訪問時表示，推動BRT幹線公車是他的交通願景，其中包括前市府推動的藍線BRT在內，主張予以恢復升級。

對此，王義川回應指出，國際上的BRT標準最重要的是「專用路權」或至少「優先路權」的概念系統，通常都是高架化的專用道，避免與其他車輛交錯而發生危險。

前市府建置的藍線BRT，台灣大道交通流量全市最大，包括文心、惠中、美村、忠明、五權等相交錯道路為流量大的幹道，能為了讓台灣大道有獨立或優先路權來犧牲其他道路，讓BRT車輛無條件優先通過路口嗎？台灣大道現況根本沒有那樣的條件。

王義川說，之前藍線BRT上路，雙節車以外的市區公車大部分時間都必須行駛在慢車道，機車族被迫在公車後面吸廢氣，讓原本就壅塞的台灣大道更塞，慢車道的汽機車駕駛人更是怨聲載道，藍線BRT只開到靜宜大學就通通下車，往海線的乘客須轉乘遭詬病。

王義川抨擊江啟臣認為的BRT與優化公車系統最大的不同，在於優化公車把500班公車納入專用道，減輕慢車道負擔，讓機車族有安全行車空間，「江委員難道是主張再把每天500班的公車趕回慢車道嗎？」

王義川說，林佳龍檢討改革藍線BRT為「優化公車系統」，讓既有的設施做最有效率的運用，成功使得台灣大道公車運量大幅提升，慢車道不塞，整理交通變順暢，更讓市區往海線各區一車直達免中途轉車，廣獲好評。

改革藍線BRT的同時，同步推動台中捷運路網，除興建中的捷運綠線，也因市府廢除藍線BRT，讓中央同意捷運藍線，並與捷運綠線延伸彰化，大台中山手線等案一併納入前瞻基礎建設計畫，目前相關作業持續進行中。

「前瞻基礎建設已納入在台灣大道興建的捷運藍線，江委員還是要反對前瞻軌道，認為只要BRT不要捷運嗎？」王義川火力全開，批江當年的錯誤交通政策好不容易已被修正，期待江體察城市的交通發展趨勢，並且應懸崖勒馬，不要跟著藍營立委擋台中爭取到的前瞻基礎建設軌道建設，讓台中市民的捷運路網願景加速前進，持續實現。

(中時)