乾德門最後遺作身影曝光！導演陳慧翎悼：今天，吃一盤餃子想念您

2018年02月05日 13:19 中時 林淑娟

乾德門（乾爸）5日凌晨4時於新店同仁醫院病逝，享壽74歲，去年8月開拍的公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子》之〈貓的孩子〉單元成為乾爸演員生涯最後遺作。導演陳慧翎透過個人臉書追憶乾爸，她寫到：「乾爸，再見！謝謝您帶給我們那麼多精采的演出，謝謝您以身作則讓我們知道什麼是人情義理，謝謝您教給我的一切！今天，吃一盤餃子想念您。」

鍾欣凌在劇中飾演乾爸的二媳婦，劇情原本設定她要為失智的公公擦澡、被摸胸部騷擾，但乾爸覺得她就像女兒一樣，說「不要、不要」，後來改為只摸摸大腿、吃點小豆腐，效果也不錯。鍾欣凌提到「謝謝乾爸，謝謝您的疼愛，謝謝您演戲時的光采及照護，可愛的您，去自由自在飛翔了喔！」

製作人巫知諭表示，很榮幸能邀請到乾爸演出，乾爸在劇中飾演大家庭兒孫滿堂的大家長，拍攝時，湯哥（湯志偉）就一直隨侍在旁照顧，乾爸雖坐在輪椅上，但都充滿笑容地跟在場的工作人員親切打招呼，沒有想到會聽到這樣的噩耗。

《你的孩子不是你的孩子》是繼《危險心靈》十年後，公視再次推出的教育主題戲劇，改編作家吳曉樂作品，作者以敏銳觀察力深深望進每個家庭的情感深淵，看見了一個又一個孩子因考試被捲入難以抽身的漩渦，〈貓的孩子〉單元由許多中生代優秀演員聯合演出，包括鍾欣凌、邵昕、湯志偉、馬國賢、黃采儀等人，預計今年6月初上檔。

(中時)