電影《吾家有神》贈票活動

2018年02月05日 13:16 中時電子報 中時電子報

吾家有神 Word of God

♪ 聽爸爸的話，一定會受傷 ♪

吾家有「神」最大 天上地下 唯父獨尊

★冷面硬漢 薩翰梅林 X 瑞典歌壇天后 麗莎妮爾森

★ 改編自丹麥暢銷同名小說

★ 年度最佳狂妄、荒謬家庭喜劇

3月2日 神說的算

劇情介紹 最奇葩的成人禮！對決老爸，一夜長大

身為心理醫生的父親，自封為神，鐵血治理一家，搞得大兒子憤而離家，老二自閉患有人群恐慌，文青小兒子惦惦寫文章。當神被診斷罹患癌症時，他重新燃起年輕想當作家的熱情，決定用世上最強的藥「文字慾」來對抗病魔，撰寫自己的回憶錄；而家中突如其來的驟變瓦解和平，三個怪咖兒子恨他入骨，神的忠實鐵粉卻天天到家支持，搞得家中氣氛越來越緊繃，兒子們對嚴厲父親的反叛情緒逐漸高漲，媽媽只能盡其所能的凝聚家庭，但要擺脫神的高壓統治，真正長大的唯一途徑，就是與他正面對決…。

天上地下唯父獨尊 年度最荒謬喜劇《吾家有神》│03.02神說了算

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◎ 得獎公佈：2/11 (日)下午2點。得獎名單公布於本網頁

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(中時電子報)