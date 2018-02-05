江啟臣批廢BRT未做交通連結　市府：改革優化公車系統、爭取捷運藍線

2018年02月05日 13:15 中時 陳淑芬

陳淑芬／台中報導

爭取國民黨提名參選台中市長的立法委員江啟臣，5日接受廣播節目專訪，批評台中市府廢除BRT，卻未做好原縣、市交通連結，並提出將發展班次密集、不拖班的智慧公車系統。台中市府回應，將BRT改革為優化公車系統，改善台灣大道交通，並爭取到捷運藍線。

江啟臣5日接受廣播節目專訪，現場節目開放民眾Call In。江啟臣在節目中暢談參選初衷，針對民眾Call In提醒小心綠營選戰奧步，有傳聞在特定行政區準備進行是在民調技術性「灌票」，恐影響國民黨內選舉結果，江啟臣回應表示，確有此類傳言，這顯示綠營害怕被輪替，市民要團結。

江啟臣受訪時批評，台中市民看到大部分是「短空」，卻遲遲未見「長多」，台中市廢除BRT，卻未做好原縣、市交通連結，民眾反應公車拖班嚴重，路網不夠密集。有聽眾Call In表示，希望能恢復BRT，江啟臣回應指出，他若當選市長，將發展班次密集、不拖班的智慧公車系統，並強調「免費還要坐的到才算數」。

台中市政府交通局長王義川回應表示，前市府推動的是「假BRT」而引發民怨，當年被證實為「災難一場」。國際的BRT標準最重要的是「專用路權」或至少「優先路權」的概念系統，通常都是高架化專用道，避免與其他車輛交錯而發生危險。前市府設置藍線BRT的台灣大道，交通流量可說是全市最大，根本沒有那樣的條件。

王義川指出，市長林佳龍將BRT改革為優化公車系統，大幅提升運量並改善台灣大道交通順暢度，讓中央同意捷運藍線，並與捷運綠線延伸彰化，大台中山手線等案一併納入前瞻基礎建設計畫。

(中時)