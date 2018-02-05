開計程車不減瀟灑高品味 乾德門原是這等「富貴子弟」

2018年02月05日 13:16 中時電子報 吳品瑤

硬底子資深演員「乾爸」乾德門住加護病房多時，甚至接受插管治療，然今仍不敵病魔逝世，享壽74歲，讓眾親友感到不捨，包含曾與乾爸合作《報告老師！怪怪怪怪物！》的九把刀與蔡凡熙，與他有超過40年交情的老友丁強，從回溯老友的患病過程一直到憶起他的家世，赫曝曾為生計開計程車的乾德門，其實是出身官宦人家的富貴子弟。

乾德門病逝，老友丁強感觸甚深，據《蘋果》報導，丁強透露乾德門是去年7月開始咳嗽，剛開始就醫是壓下咳嗽的狀況，但隔兩個月又開始咳，就醫沒看出咳嗽以外的狀況，而乾德門吃藥未癒，直到11月到了耕莘醫院檢查才發現肺裡長東西，切片檢驗後家屬得知狀況不好，最終在病院辭世。

丁強回憶乾德門出身，曾經為補貼家用開計程車的他，其實是蒙族，當年來台時他的母親是蒙藏代表，也是國民黨黨部中央委員，家裡環境相當不錯，早期家裡兩戶房子，母親又寵他，某次媽媽還在上學日約乾德門不要讀書了，母子倆就這樣去看了電影，而乾德門個性相當瀟灑，一輩子都很懂得花錢，上餐廳吃飯必給小費，即便開過計程車、當過服務生，但他不管做什麼工作都沒影響良好的生活品味。

丁強說自己跟乾德門是在台視時期認識，而對方絲毫沒富貴人家的嬌氣，反倒非常有禮貌，看到長官、長輩都會90度鞠躬，也都會喊他聲「丁哥」，若要說唯一的壞習慣，就是借了錢很少還錢，此外，個性開朗的乾德門還很會聊天，喜歡交朋友，但近年比較少出門趴趴走，樂當愛家一族，常在家陪老婆。

(中時電子報)