驚！夫妻開車上大雪山追雪 半路遇落石砸車送醫

落石從天而降，砸破擋風玻璃，造成車內的梁姓夫受傷送醫。（王文吉翻攝）

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大雪山林道偶有落石，梁姓夫妻開車上山追雪，不幸遭落石擊中受傷。（王文吉翻攝）
大雪山林道偶有落石，梁姓夫妻開車上山追雪，不幸遭落石擊中受傷。（王文吉翻攝）

上山追雪被落石砸傷！台中豐原梁姓夫妻4日上午駕車到和平區大雪山等雪，不料接近中午時分，行經大雪山林道34公里處，突有落石從山壁掉下，不偏不倚砸中擋風玻璃，造成梁男及太太陳婦受傷送醫。

警方表示，該處路段偶有零星落石，一般夜間或是清晨比較多，梁姓夫妻當時要上山等雪，還沒到售票亭，就在遭半路遇落石砸車；落石大概跟碗公差不多，從擋風玻璃中間砸進車內，駕駛梁男及坐在副駕駛座的太太陳婦閃避不及受傷。

台中市消防局獲報到場，經救護人員初步檢傷，兩人各有骨折及撕裂傷情形，但都意識清楚，飽受驚嚇，送東勢農民醫院救治。院方指出，53歲梁男右手指撕裂傷，52歲陳婦左前臂開放性骨折，無生命危險，因傷者家住豐原，已轉院至部立豐原醫院。

東勢林管處及警方呼籲，連日下雨山區土石鬆動，部分路段可能有零星落石，或是山羌、山羊、獼猴等野生動物經過山壁，造成石頭掉落，請上山遊憩的民眾務必留意。梁姓夫妻追雪不成，遭遇落石襲擊受傷，毀損車輛由車主聯繫拖吊業者載運下山。

(中時)

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