中市海線直達市中心 310路雙節公車上路

台中市海線再添新公車路線直達市中心，310路雙節公車今上路。（盧金足翻攝）

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中時
／台中報導

為強化海線交通，交通局近3年來已推出10條公車路線，5日再添一條310路「台中港旅客服務中心-台中火車站」公車路線，並使用14輛雙節公車行駛，加上先前已上路的309路18輛雙節公車，前市府時期的32輛BRT雙節公車均全數上路營運，並行駛台灣大道優化公車專用道，讓海線與市中心返海更加便利。

交通局長王義川指出，海線地區觀光資源豐富，高美濕地更獲得國外網站評價為一生必遊一次的絕美景點，但海線長期缺乏大眾運輸資源，居民往返市中心皆須透過多次轉乘方式才可到達，相當不便。

為此，交通局啟動公車路網改革，3年以來已陸續規畫309、310、616、617、655、658、659、668、677、688及699路等公車路線，一口氣讓海線地區增加11條路線，目前很多海線民眾已可一車往返市區，無需中途轉乘，節省搭車時間，也讓市府提倡中的偏鄉交通正義再邁進一大步。

為持續強化海線公車路網及提升台中港聯外交通與觀光便利性，交通局今年推出310路「台中港聯外接駁公車」，從台中港旅客服務中心出發，行經梧棲區大智路、民和路及台灣大道優化公車專用道至台中火車站，因停靠站點少，且使用雙節公車行駛，可滿足海線地區民眾快速、直達的大量乘車需求。

該路線未來也將配合郵輪船期延伸至30號碼頭載客，將可方便國內民眾及國際觀光旅客往返台中港及市區需求。

王義川強調，5日上路的310路公車路線，沿途行經梧棲區中橫一路、中二路、中橫四路、大智路、民和路、台灣大道優化公車專用道，除了提供台中港聯外接駁服務及提升專用道運能外，另一功能縫補海線地區無公車行駛或班次較少區域，提供梧棲區(大庄里、褔德里、南簡里、頂寮里、下寮里)民眾直達往返市區，大大提升該地區公車便利性。

另外，繼去年309路使用雙節公車上路後，這次310路也由公車業者承攬租用低地板雙節公車營運。前市府時期草率上路的32輛BRT雙節巴士，在市府積極辦理車輛活化後，已全數順利上路營運。

交通局表示，這3年以來透過層次化的公車路網改革計畫，已經分別在「幹線公車」、「轉乘接駁公車」、「服務性公」及「快線公車」等方面獲得具體成果，同時也促使台中市公車班次及運量均逐年成長。統計公車路線數從103年的202條增加至106年的222條，106年總發車班次也較103年增加9萬3千班，總運量也較103年增加1,185萬人次。

除了在海線地區公車路網逐漸成形之外，交通局也加強機場聯外接駁運輸，已開闢3條機場預約快線公車，讓國內外背包客進出機場有更便捷貼心的服務，未來配合捷運即將通車服務，交通局後續將提出「捷運快線公車」等接駁路線計畫，讓台中市大眾運輸路網更加完整，並繼續朝向MR.B&B目標邁進，提供更良好的大眾運輸服務。

(中時)

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