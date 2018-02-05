阪神台灣日今年6月登場 台灣虎航推廣台日觀光

阪神台灣日今年六月登場。（台灣虎航提供）

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台灣虎航與阪神甲子園球場及交通部觀光局駐大阪辦事處，今宣布將3方再次聯手，於日本關西地區的棒球盛地「甲子園」，再次舉辦「台灣日(台湾デー)」活動。

台灣虎航表示，深受國人喜愛的阪神甲子園球場及甲子園歷史館，自2014年電影《KANO》播出後，年年都吸引超過1萬5千名以上的我國旅客，造訪充滿棒球精神的最高殿堂，足以突顯阪神甲子園球場在所有棒球迷心中舉足輕重的地位。

為此，以阪神甲子園球場作為主場的「台灣日(台湾デー)」活動今年邁入第3年，將繼續瞄準日本喜愛棒球運動的民眾及喜愛日職的台灣民眾，進行二地的運動觀光宣傳，今年更首次邀請中華職棒各隊各一名的啦啦隊員至現場，與當地民眾進行互動並可進行紀念合照拍攝。

活動現場除販售台灣的知名美食外，也將播放台灣觀光宣傳片，歡迎更多關西地區的日籍旅客造訪台灣。今年的「台灣日(台湾デー)」活動預計將於6月5日至6日對戰歐力士的系列賽登場。

阪神甲子園球場也特別邀請觀光局代表及前效力於阪神虎隊，現職中信兄弟二軍總教練林威助、台灣虎航董事長張鴻鐘為今年的「台灣日(台湾デー)」活動進行開球式；觀光局的喔熊(Oh!Bear)及台灣虎航的新夥伴太空貓Kuroro也將至活動現場與所有球迷一起同歡。

相關產品及活動當日入場票券，預計將於3月份開始販售，有興趣的虎迷及球迷們可洽各大旅行社詢問相關產品訊息。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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