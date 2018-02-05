今年史上最缺電 政院坦言：連冬天都像走鋼索

2018年02月05日 13:29 中時電子報 林郁庭 、陳怡如 、陳怡如

核二廠2號機確定重啟運轉，行政院高層今坦承，今年是史上最缺電的一年，連原本最不缺電的冬天都像走鋼索，更不敢想像夏天要怎麼過，只要過了今年，新電廠和機組銜接上，缺電問題就會趨緩。

政院高層說，傳統上冬天不太會缺電，但因多數發電機組都安排在冬天進行大修，加上中、南部空污嚴重，燃煤電廠常被迫停機，導致電力供給吃緊，前陣子備轉容量率甚至降到只剩3%左右，亮起夏天才會出現、象徵供電警戒的紅燈；該名官員坦言，今年是史上最缺電的一年，過了今年，新電廠和機組逐步銜接上，缺電問題就會改善。

台電發言人徐造華表示，電力備轉容量率達6%，供電會比較穩定，以今天為例，備轉容量率為6.17%，但考量全年的電力調度，才會申請重啟核二2號機。

徐造華說，今年6月通霄電廠2號機就會試俥，但試俥階段供電較不穩定，正式商轉後則可供應90萬瓩的發電量；林口電廠3號機組預訂11月12日試運轉，但對今年全年供電，已無幫助。此外，行政院去年底已核定新增兩民營電廠，由亞泥投資的嘉惠電廠，以及中油、台汽電合資的國光電廠出線，預計於2020和2021年營運。

根據行政院公布的電源開發規劃，今年備轉容量率6.8%，相當於全年平均落在供電吃緊的黃燈，明年後備轉容量率估可回到10.2%以上、代表供電充裕的綠燈。

(中時電子報)