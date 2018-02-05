圍爐寒冬送暖 人數再暴增至1300人

市議員、台中市後車頭發展協會理事長鄭功進（右二），第4年舉辦歲末圍爐寒冬送暖餐會，他端著熱騰騰菜餚給參與民眾享用。（馬瑞君攝）

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中時
／台中報導

市議員、台中市後車頭發展協會理事長鄭功進，第4年舉辦歲末圍爐寒冬送暖餐會，參與民眾人數再創新高，從去年1000人到今年已超過1300人，席開150桌，還有街友感動的說：「已經有3年沒喝過熱騰騰、現煮的麻油雞湯了！」

鄭功進親自下廚烹煮麻油雞，他表示，今年歲末圍爐首次移師到新建國市場戶外停車場，除了方便使用在地的新鮮食材外，更擴大邀集來自東南區39里的邊緣弱勢民眾，招待超過1300位寒士（包括獨居老人、單親家庭、街友、親寒學子等），提早享用圍爐飯，現場還提供免費義剪、義診以及就業媒合等。

立法院副院長蔡其昌、副市長林依瑩等人也到現場，為弱勢民眾親手致贈愛心紅包。

陳姓街友感動的說，已經3年不曾喝過現煮、熱騰騰的麻油雞湯；5年前因為西進大陸經商投資失利，欠下大筆債務，自覺沒臉再回去面對家人，長年躲藏在鐵路駁坎或是天橋下自我放逐。除了吃圍爐外，聽聞勞工局就服處有提供短暫公部門職場適應機會，也想再給自己一次機會試試。

當年為愛私奔、歷經嚴重家暴的羅太太說，進入人生下半場，還能再被社會重視的感覺真的很好，將會把領到紅包當「起家本」，希望年後能重返職場。

鄭功進表示，看著到場的寒士人數年年增加，自己也感覺十分心疼。選在新建國市場前的戶外停車場舉辦，最重要的是，希望全台中最大的公有零售市場，也能盡早加入愛心食物銀行的行列，提供社區據點長輩或弱勢民眾享用，落實食材零浪費。

(中時)

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