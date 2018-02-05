齊豫、潘越雲6月攻蛋　票房壓力「粉絲不會用ibon」

2018年02月05日 13:52 中時 尤嬿妮

齊豫、潘越雲將於6月合體攻蛋。（尤嬿妮攝）

齊豫、潘越雲32年前已故知名作家、歌詞創作者三毛合作《回聲》專輯，為了紀念過世27年的三毛， 齊豫、潘越雲 決定於6月9日首度合體攻蛋，重現三毛筆下的〈夢田〉、〈一條日光大道〉、〈橄欖樹〉、等經典歌曲；兩人今辦演唱會記者會，相隔10年返台開唱的齊豫難得現身，聊起攻蛋票房，她坦言壓力來自於歌迷：「我們的粉絲有人不用ibon，沒關係！慢慢等你們（學）。」

兩人都年屆60歲，對於此次開唱舞台設計四面台，齊豫、潘越雲不擔心體力，「因為我們靠走位、不跳舞，而且我們有2個人，一上一下沒問題的」；兩人都單身、分別育有一女，聊起感情狀態，潘越雲與交往多年男友感情穩定，對她開唱相當支持，潘甜蜜笑回：「平常生活中就已經很支持了！」齊豫單身多年，自認 感情事 一片空白，直言「會繼續單身下去」。

這次為了演唱會，齊豫透露已著手創作，將和潘越雲攜手合作一首關於三毛的新歌，「我趕快把詞寫出來交給她，再由她去統籌（潘）」，齊豫爆料好友潘越雲正攻讀音樂系，創作交給潘絕對沒問題，潘笑說：「很開心可以重返校園、和年輕一輩的孩子接觸，我是去年考上文化大學音樂系碩士班，預計今年9月開學。」

兩人近日開始著手準備過去的經典照片，藉由歌聲及影像迎接三毛回來，除了懷舊照片，兩人也兼任造型師打理演唱會服裝，潘越雲最近也開始整理衣櫥，打算將當年《回聲》專輯時拍照的宣傳服拿出來亮相，讓演唱會充滿回憶；聊起兩人是否為演出開始培養體力？齊豫笑回：「｢運動減肥是女人必須且持續一生的功課！」演出當天是否邀弟弟齊秦到場欣賞？齊豫表示：「會邀他，但他回不回來不知道」 。

(中時)