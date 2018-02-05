體驗客庄年味中市客委會推春節茶席品茗

2018年02月05日 14:14 中時 陳世宗

台中市客家事務委員會為讓民眾體驗客家飲茶的生活藝術，將於2月18、19日(初三、初四) 13至16時在石岡土牛客家文化館及2月20、21日(初五、初六) 13至16時在東勢客家文化園區，舉辦「茶席品茗-茶語花香敍客情」活動，每位茶師將以不同主題布置，並配合音樂，由茶師沖茶、煮茶，讓民眾在意境悠揚聲中，細細品味茶香，還能欣賞客家建築之美，邀請市民踴躍參加。

東勢區及石岡區位於台三線南口，為行銷浪漫台三線茶藝文化，擇於東勢客家文化園區及石岡土牛文化館舉辦戶外茶席品茗活動，讓遊客在滿園花香中，一同聆聽花開的聲音迎接新春的來到，並體驗山城客庄質樸美學與慢活的人文風貌。

客委會主委劉宏基說，早期客家人依山傍水，生活環境多以山崗、丘陵、台地為主，台灣各地區均有客家人種茶及製茶的足跡，茶已成為客家人飲食中的一環，除「擂茶」之外，「酸柑茶」、「東方美人茶」、「柚香茶」等也為客家茶的代表，盼藉此活動由茶師沖茶、煮茶及現場品茶，引領民眾體驗飲茶的生活藝術。

茶席品茗話說客家活動，每位茶師以不同主題布置，並配合音樂的演出，在客家文化園館內，讓民眾在意境悠揚聲中，細細品味茶香，在櫻花、桂花圍繞下，欣賞客家建築之美，是場兼具視覺、聽覺、味覺的享受，更是年節走春好去處。

(中時)